СБС уразили 47 стратегічних цілей рф, знищено комплекс С-400

Українські підрозділи ударних безпілотних комплексів провели надзвичайно успішну операцію проти військових та логістичних об’єктів російських окупаційних військ. Сили безпілотних систем ЗСУ цієї ночі уразили 47 цілей у тилу й оперативній глибині російських загарбників, серед яких об’єкти нафтової інфраструктури та зенітні ракетні комплекси. Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді у Фейсбук в понеділок, 6 липня.

Атака зачепила як прикордонні російські регіони, так і тимчасово окуповані території України.

Ліквідація протиповітряної оборони та радіолокаційних систем рф

Основним досягненням нічної операції стало знищення високовартісних комплексів ППО, які супротивник використовував для ударів по українських містах. Командувач СБС оприлюднив деталі бойової роботи:

👉 «Під час ракетної атаки на Україну впольовано і знищено на вогневій позиції у Брянщині та у схованці у Криму дві пускових установки зенітно-ракетного комплексу великої дальності С-400 Тріумф, що використовуються для запусків балістичних ракет по наземним цілям, та РЛС Небо-У в Криму», – написав він.

Нейтралізація цих систем суттєво послабить спроможності ворога з контролю повітряного простору та ведення балістичного вогню.

Перелік уражених логістичних та енергетичних об’єктів

Окрім засобів протиповітряної оборони, далекобійні дрони завдали потужного удару по паливній системі та енергогенерації окупантів. Зафіксовано серйозні пошкодження на кількох напрямках:

Об’єкти на морі та нафтова інфраструктура:

Два танкери російського тіньового флоту в Азовському морі — за словами Бровді, ці судна доправляли до Криму пальне з району Таганрога. Кожен перевозив по 7000 тонн, що відповідає обʼєму 200 вагонів-цистерн;

в Азовському морі — за словами Бровді, ці судна доправляли до Криму пальне з району Таганрога. Кожен перевозив по 7000 тонн, що відповідає обʼєму 200 вагонів-цистерн; Нафтобаза у кримській Керчі — зафіксовано успішне влучання в один із ключових паливних вузлів півострова.

Енергетичні об’єкти на території півострова:

Таврійська ТЕС та Сімферопольська ТЕЦ — за даними моніторингових каналів, цієї ночі безпілотники атакували ці станції. Наслідком успішних прильотів став тотальний блекаут, який зафіксовано на всій території Криму.

Хронологія системного знищення інфраструктури загарбників

Поточні успішні удари по тилових базах є прямим продовженням планової роботи української армії з демілітаризації окупованих територій та прикордоння росії.

Нагадаємо, в ніч проти 5 липня ЗСУ уразили аеродром Гвардійське у Криму. Цей військовий об’єкт активно використовується для базування оперативно-тактичної авіації ворога. Також під час тієї операції були уражені два автомобільні мости, які забезпечували логістику у Донецькій області, і три склади боєприпасів російських загарбників.

СБС та інші підрозділи Сил оборони України продовжують спільну роботу з послаблення потенціалу російських військ.