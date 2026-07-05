Оброблено 47 900 повідомлень про знищене житло Сіверськодонецького району

Військові адміністрації Луганської області продовжують масштабну роботу з фіксації наслідків російської військової агресії. Наразі жителями області подано 57 395 інформаційних повідомлень про пошкоджене або знищене нерухоме майно. Динаміка звернень залишається стабільною, зокрема протягом останнього місяця надійшло 317 нових заяв.

Отримані дані дозволяють оцінити масштаби руйнувань у житловому секторі регіону. Загальна статистика звернень розподіляється за характером пошкоджень об’єктів. Зі згаданої кількості 39 401 стосується знищеної нерухомості, 17 994 – пошкодженої.

Стан опрацювання заяв військовими адміністраціями

Місцеві органи влади здійснюють верифікацію отриманих від громадян даних у постійному режимі. Військовими адміністраціями територіальних громад опрацьовано 51 629 повідомлень, що складає 90 %.

Основний обсяг навантаження припадає на деокуповані та тимчасово захоплені території, які зазнали найбільших артилерійських та авіаційних ударів. Зокрема, 47 900 – громадами Сіверськодонецького району.

Статистика опрацювання повідомлень за громадами району:

Сіверськодонецька громада — опрацьовано 18 693 повідомлення;

— опрацьовано повідомлення; Попаснянська громада — опрацьовано 9 079 повідомлень;

— опрацьовано повідомлень; Лисичанська громада — опрацьовано 7 953 повідомлення;

— опрацьовано повідомлення; Рубіжанська громада — опрацьовано 7 427 повідомлень;

— опрацьовано повідомлень; Гірська громада — опрацьовано 3 013 повідомлень;

— опрацьовано повідомлень; Кремінська громада — опрацьовано 1 735 повідомлень.

Синхронізація з Державним реєстром майна

Важливим етапом роботи є внесення перевірених даних до єдиної державної цифрової бази. Це дозволяє систематизувати інформацію про руйнування.

Наразі 38 480 повідомлень прив’язані до об’єктів Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації (РПЗМ). Разом з тим, певна частина заяв після детального аналізу відсіюється з технічних або юридичних причин. Наразі 13 149 – не підлягають обробці.

Усього до РПЗМ внесено 40 952 об’єкти нерухомого майна. За типом нерухомості ці об’єкти поділяються наступним чином:

13 203 будівлі;

27 651 приміщення;

98 споруд.

Юридичне значення фіксації та алгоритм подачі заяв

Наявність верифікованих даних у державних реєстрах має ключове значення для захисту майнових прав громадян у майбутньому. Юридична процедура вимагає обов’язкового попереднього обліку.

Нагадаємо, що на сьогодні власники майна, розташованого на території Луганської області, не можуть отримати допомогу на його відновлення чи компенсацію в разі його знищення. Разом з цим, слід враховувати, що тільки наявність у РПЗМ даних про пошкоджене чи знищене майно дасть можливість одержати таку допомогу в майбутньому. Фіксація є базою для подальших юридичних рішень.

Подати повідомлення можна через засоби Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, з використанням мобільного додатка Порталу «Дія» або через адміністратора центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи нотаріуса.

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