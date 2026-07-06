Кількість загиблих у Києві після обстрілу зросла до семи осіб

Окупаційні російські війська здійснили черговий акт агресії проти цивільного населення України. Не встигли мешканці Києва оговтатись від нещодавнього масштабного обстрілу, як ворог знову бʼє по мирних людях. Кількість загиблих в Києві після обстрілу окупантів рф сягнула сімох осіб. Раніше було відомо про трьох, а трохи пізніше про п’ятьох. Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях руйнувань у кількох районах міста.

Збільшення кількості жертв та хід рятувальних робіт

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) проводять невідкладні пошукові роботи у пошкоджених будинках. З-під уламків будівельних конструкцій продовжують діставати людей.

Очільник міської військової адміністрації оприлюднив нові дані з місця проведення операції:

📢 «Тим часом рятувальники деблокували з-під завалів ще два тіла. Таким чином кількість жертв зросла до семи», – йдеться в його повідомленні.

Окрім загиблих, зафіксовано велику кількість травмованих мешканців. За словами Ткаченка, станом на 5:20 кількість поранених становить 24 особи. Рятувальники ДСНС продовжують шукати містян під завалами. Медики надають усім постраждалим екстрену допомогу.

Наслідки атаки за районами столиці

Офіційні служби надали оперативну інформацію щодо ліквідації наслідків чергової масованої атаки по столиці. Раніше ми вже писали, що російські воєнні злочинці атакували Київ балістичними ракетами в ніч на 6 липня. Руйнування та пожежі зафіксовані у трьох адміністративних районах міста:

➡️ Подільський район:

Сталося влучання в житлову дев’ятиповерхівку з наступним руйнуванням з 9 по 5 поверхи. Під час рятувальних робіт 17 людей було виведено на свіже повітря, а 28 громадян врятовано з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Наразі рятувальна операція триває.

У 21-поверховому житловому будинку сталося руйнування конструкцій з 2 по 5 поверхи, там наразі триває активний пошук потерпілих. російський комбінований удар в ніч проти 6 липня призвів до часткового руйнування будинку в Подільському районі.

На інших житлових об’єктах району зафіксовано загоряння обшивки даху будівлі та ліфтової шахти на даху.

Зафіксовано часткове руйнування на даху 19-поверхівки, падіння уламків на рівні 16 поверху 25-поверхового житлового будинку, а також горять автомобілі у дворі житлового будинку.

➡️ Дарницький район:

На території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків сталося падіння уламків на рівні 4 поверху.

В іншому багатоповерховому будинку виникла пожежа квартир на площі 150 квадратних метрів. Також повідомляється про пожежу у поруч розташованому гаражному кооперативі.

За іншою адресою внаслідок влучання уламків у 30-поверховий житловий будинок сталося загоряння з 23 по 25 поверхи.

➡️ Голосіївський район:

Попередньо внаслідок повітряної атаки горить нежитлова будівля.

Рятувальники та всі відповідні служби працюють на локаціях для приборкання вогню та допомоги населенню. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Правоохоронці фіксують наслідки чергового воєнного злочину.

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👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська продовжують завдати повітряних ударів по портових та обласних центрах України. Загарбники атакували Одесу в ніч на 6 липня. Постраждала людина та пошкоджені житлові будівлі.