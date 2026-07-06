ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Військовослужбовці Старобільської громади отримали матеріальну допомогу

Денис Молотов
Денис Молотов
Військовослужбовці Старобільської громади отримали матеріальну допомогу
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Місцева влада Старобільщини продовжує фінансування програм соціальної підтримки для українських Захисників та членів їхніх родин. Протягом першого літнього місяця бюджетні кошти були спрямовані на виплати кільком категоріям громадян. У червні 15 військовослужбовців Старобільської громади отримали по 15 000 гривень.

Ці кошти покликані підтримати бійців, які безпосередньо захищають суверенітет України на передовій. Загальна сума виплат становить 225 000 гривень.

Виплати звільненим із полону та допомога дітям до навчального року

Окрім щомісячних планових виплат, громада фінансує окремі напрями цільової підтримки для родин військовослужбовців. Особлива увага приділяється захисникам, які пройшли через важкі випробування.

Також одноразову матеріальну допомогу в розмірі 50 000 гривень надано оборонцю, який нещодавно повернувся з полону. Отримані кошти військовослужбовець зможе спрямувати на першочергові потреби, реабілітацію чи медичне обслуговування.

Окремо профільне відомство профінансувало соціальні потреби сімей із дітьми перед початком майбутнього освітнього процесу. Ще чотири родини отримали допомогу до Дня знань для дітей військовослужбовців на загальну суму 20 000 гривень.

Контакти для отримання консультацій

Усі виплати здійснюються в межах затверджених місцевих програм підтримки.

Громадяни, які мають право на отримання аналогічних виплат, можуть звернутися до офіційного представництва громади за роз’ясненнями.

☎️Детальну інформацію, перелік необхідних документів та консультацію можна одержати за номером телефону:

  • 099 227 57 21 або звернувшись до спеціаліста за адресою: м. Львів, вул. Виговського, 29-А.

👉 Також нагадаємо, що ВПО з Красноріченської селищної громади можуть скористатися фінансовою підтримкою під час переїзду та працевлаштування.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Неочікувані способи використання звичайних товарів у побуті

СУСПІЛЬСТВО

Зеленський підтвердив “далекобійні санкції” по НПЗ в Уфі та об’єкту російського ВПК у Пензенській області

ПОДІЇ

Відбулося 225 бойових зіткнень, ворог запустив 6,3 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Уражено космічне та ракетне підприємство на росії

ВАЖЛИВО

Платіж у 5 млн гривень гарантійного внеску та 300 тис. на кандидата – в Україні затвердили нові правила рекрутингу іноземців

КОРДОН

Внаслідок ракетного удару по Ізюму зруйновано АЗС, загинула людина

ВІЙНА

На фронті за добу сталось 227 бойових зіткнень, ворог завдав 78 авіаударів – Генштаб

ВІЙНА

Лікування пульпіту: чому виникає проблема та як обрати ефективне лікування

СУСПІЛЬСТВО

Українські атаки вивели з ладу 42,74% нафтопереробки рф

ПОДІЇ

До держбюджету надійшло майже $600 млн від Світового банку

ВАЖЛИВО

Від тюмені до волгограда: Сили оборони за два тижні завдали 20 далекобійних ударів

ПОДІЇ

росіяни знищили супермаркет на Миколаївщині

ВІЙНА

Атака КАБами по Запоріжжю: зростання кількості поранених та загиблих

ВАЖЛИВО

Не лише НПЗ у ярославлі: СБУ підтвердила ураження нафтотерміналу у висоцьку, НПЗ під калугою й ангарів у Криму

ПОДІЇ

Масштабна «бавовна» в Криму: удари по військових аеродромах

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип