Військовослужбовці Старобільської громади отримали матеріальну допомогу

Місцева влада Старобільщини продовжує фінансування програм соціальної підтримки для українських Захисників та членів їхніх родин. Протягом першого літнього місяця бюджетні кошти були спрямовані на виплати кільком категоріям громадян. У червні 15 військовослужбовців Старобільської громади отримали по 15 000 гривень.

Ці кошти покликані підтримати бійців, які безпосередньо захищають суверенітет України на передовій. Загальна сума виплат становить 225 000 гривень.

Виплати звільненим із полону та допомога дітям до навчального року

Окрім щомісячних планових виплат, громада фінансує окремі напрями цільової підтримки для родин військовослужбовців. Особлива увага приділяється захисникам, які пройшли через важкі випробування.

Також одноразову матеріальну допомогу в розмірі 50 000 гривень надано оборонцю, який нещодавно повернувся з полону. Отримані кошти військовослужбовець зможе спрямувати на першочергові потреби, реабілітацію чи медичне обслуговування.

Окремо профільне відомство профінансувало соціальні потреби сімей із дітьми перед початком майбутнього освітнього процесу. Ще чотири родини отримали допомогу до Дня знань для дітей військовослужбовців на загальну суму 20 000 гривень.

Контакти для отримання консультацій

Усі виплати здійснюються в межах затверджених місцевих програм підтримки.

Громадяни, які мають право на отримання аналогічних виплат, можуть звернутися до офіційного представництва громади за роз’ясненнями.

☎️Детальну інформацію, перелік необхідних документів та консультацію можна одержати за номером телефону:

099 227 57 21 або звернувшись до спеціаліста за адресою: м. Львів, вул. Виговського, 29-А.

👉 Також нагадаємо, що ВПО з Красноріченської селищної громади можуть скористатися фінансовою підтримкою під час переїзду та працевлаштування.