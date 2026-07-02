Родинам Луганщини відправили майже 700 гуманітарних посилок у червні

Системна допомога українцям, які через розв’язану росією війну втратили рідні домівки, продовжує активно реалізуватися завдяки спільній роботі державних інституцій та благодійного сектору. Важливим напрямком цієї діяльності є адресна поштова доставка необхідних речей у найвіддаленіші куточки країни. Зокрема, через «Нову пошту» у червні родинам Луганщини відправили майже 700 гуманітарних посилок.

Ця масштабна ініціатива реалізується у межах комплексного проєкту «Луганщина згуртована». Його координацією безпосередньо займається Департамент соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб Луганської обласної державної адміністрації у тісній співпраці з благодійним фондом «Україна на долонях» та іншими надійними партнерами.

Головна мета проєкту — безперервна та дієва підтримка жителів Луганської області, які через бойові дії були змушені залишити свої міста і села та наразі опинилися у складних життєвих обставинах.

Військові адміністрації та волонтери звітують, що впродовж першого місяця літа одержувачам по всій Україні було офіційно відправлено 688 індивідуальних гуманітарних посилок.

Структура допомоги: все для дітей та дорослих

Вміст поштових відправлень формувався відповідно до індивідуальних запитів родин. Значну частину вантажів склали спеціалізовані дитячі товари:

150 відправлень містили сезонний дитячий одяг;

48 пакунків було сформовано з дитячим взуттям;

78 посилок включали різноманітні іграшки для малечі;

145 пакунків містили дитячі харчування;

156 посилок склали дитячі підгузки.

Окрім допомоги дітям, організатори приділили особливу увагу підтримці маломобільних громадян та осіб похилого віку. Ще 111 гуманітарних відправлень були цілеспрямовано сформовані з урологічними прокладками та підгузками для дорослих. Ці гігієнічні засоби є вкрай необхідними для людей, які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду.

Як повідомити про свої потреби

Гуманітарний проєкт «Луганщина згуртована» не зупиняє свою роботу та продовжує активний збір, сортування і доставку допомоги для наших земляків. Якщо ваша родина евакуювалася з Луганської області, наразі потребує підтримки або ви бажаєте офіційно повідомити про свої актуальні потреби, ви можете скористатися відповідними електронними Google-формами для реєстрації звернень:

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👉 Також нагадаємо, що підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які змушені були покинути рідну Луганщину через бойові дії, залишається системною та скоординованою.