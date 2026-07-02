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Родинам Луганщини відправили майже 700 гуманітарних посилок у червні

Денис Молотов
Денис Молотов
Родинам Луганщини відправили майже 700 гуманітарних посилок у червні 01
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Системна допомога українцям, які через розв’язану росією війну втратили рідні домівки, продовжує активно реалізуватися завдяки спільній роботі державних інституцій та благодійного сектору. Важливим напрямком цієї діяльності є адресна поштова доставка необхідних речей у найвіддаленіші куточки країни. Зокрема, через «Нову пошту» у червні родинам Луганщини відправили майже 700 гуманітарних посилок.

Ця масштабна ініціатива реалізується у межах комплексного проєкту «Луганщина згуртована». Його координацією безпосередньо займається Департамент соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб Луганської обласної державної адміністрації у тісній співпраці з благодійним фондом «Україна на долонях» та іншими надійними партнерами.

Головна мета проєкту — безперервна та дієва підтримка жителів Луганської області, які через бойові дії були змушені залишити свої міста і села та наразі опинилися у складних життєвих обставинах.

Військові адміністрації та волонтери звітують, що впродовж першого місяця літа одержувачам по всій Україні було офіційно відправлено 688 індивідуальних гуманітарних посилок.

Структура допомоги: все для дітей та дорослих

Вміст поштових відправлень формувався відповідно до індивідуальних запитів родин. Значну частину вантажів склали спеціалізовані дитячі товари:

  • 150 відправлень містили сезонний дитячий одяг;
  • 48 пакунків було сформовано з дитячим взуттям;
  • 78 посилок включали різноманітні іграшки для малечі;
  • 145 пакунків містили дитячі харчування;
  • 156 посилок склали дитячі підгузки.

Окрім допомоги дітям, організатори приділили особливу увагу підтримці маломобільних громадян та осіб похилого віку. Ще 111 гуманітарних відправлень були цілеспрямовано сформовані з урологічними прокладками та підгузками для дорослих. Ці гігієнічні засоби є вкрай необхідними для людей, які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду.

Як повідомити про свої потреби

Гуманітарний проєкт «Луганщина згуртована» не зупиняє свою роботу та продовжує активний збір, сортування і доставку допомоги для наших земляків. Якщо ваша родина евакуювалася з Луганської області, наразі потребує підтримки або ви бажаєте офіційно повідомити про свої актуальні потреби, ви можете скористатися відповідними електронними Google-формами для реєстрації звернень:

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👉 Також нагадаємо, що підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які змушені були покинути рідну Луганщину через бойові дії, залишається системною та скоординованою.

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