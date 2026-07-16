В Україну репатріювали тіла 501 загиблого Захисника

В Україну повернули тіла 501 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) у четвер, 16 липня 2026 року.

Усі повернуті тіла та фрагменти будуть передані спеціалізованим установам для проведення детальних експертиз та встановлення осіб загиблих.

Процес ідентифікації та подяка відомствам

Після перетину кордону тіла полеглих Захисників передадуть представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам. Фахівці проведуть розтин та ДНК-профілювання для подальшого встановлення осіб та передачі родичам для поховання.

У Координаційному штабі прокоментували подальший алгоритм дій:

📢 «Слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ, будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих», – йдеться в повідомленні.

КШППВ традиційно висловив вдячність усім державним структурам, представникам Збройних Сил України, правоохоронцям та міжнародним організаціям, які сприяли підготовці та проведенню цього репатріаційного заходу.

Статистика репатріаційних заходів

Україна проводить системну роботу з пошуку та повернення тіл своїх полеглих військовослужбовців з тимчасово окупованих територій та території рф.

Серпень 2025 року: у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за попередній рік вдалося повернути понад 10 тисяч тіл полеглих Захисників із різних напрямків фронту. Наразі в країні працюють 23 лабораторії, які здійснюють складні ДНК-експертизи.

у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за попередній рік вдалося повернути понад 10 тисяч тіл полеглих Захисників із різних напрямків фронту. Наразі в країні працюють 23 лабораторії, які здійснюють складні ДНК-експертизи. Подальші заходи: після цього звіту українській стороні вісім разів передавали по 1000 тіл загиблих.

після цього звіту українській стороні вісім разів передавали по 1000 тіл загиблих. Останні репатріації: 16 травня в Україну повернули 528 тіл, а 18 червня — 522 тіла загиблих воїнів.

Нагадаємо, на початку лютого 2026 року шостий президент України В.О. Зеленський повідомив, що на війні загинули 55 тисяч українських воїнів. Глава держави також додав, що залишається «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти». Держава продовжує роботу над пошуком та ідентифікацією кожного Захисника.