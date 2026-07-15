СБС ЗСУ у Чорному морі уразили 20 суден «тіньового флоту» рф

Сили безпілотних систем (СБС) Збройних Сил України продовжують успішну ліквідацію російського «тіньового флоту». У ніч на 15 липня 2026 року оператори «Птахів СБС» завдали потужного удару по суднах окупантів у Чорному морі. Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді повідомив про відкриття нового етапу масштабної операції.

За словами командувача, ніч 15 липня стала для ворога критичною у контексті втрат логістичних потужностей.

📢 «Наступний кластер операції СБС “МоЛоЧКа” відкорковано до Дня Української Державності – Птахи СБС у Чорному морі. Рахунок відкрито: впольовано 20 перших танкерів у ЧМ за ніч 15 липня», – заявив Бровді.

Склад уражених цілей:

17 нафтових танкерів;

нафтових танкерів; 2 танкери-газовози;

танкери-газовози; 1 буксир.

Як зазначив Бровді: «Офіційний звіт згодом, заразом з відеопруфами».

Підсумки операції: від Азова до Чорного моря

Ця операція є логічним продовженням розгрому «тіньового флоту» в акваторії Азовського моря. Раніше в рамках першого раунду боротьби бійці СБС уразили 116 ворожих суден.

📢 «Рахунок першого раунду 20:0. Чорноморський кластер операції СБС “МоЛоЧКа” (москва ляже через Крим – ред.) відкорковано до Дня Української Державності», – написав Бровді у Фейсбук.

⚠️ Загальна кількість уражених цілей російського «тіньового флоту» від початку інтенсивної фази операції (з 6 липня) тепер складає 136 одиниць.

Систематичне знищення російських танкерів суттєво обмежує експортні можливості рф та створює серйозні логістичні перешкоди для агресора. Офіційний звіт Сил безпілотних систем з детальним відеозвітом очікується найближчим часом.

👉 Також нагадаємо, що у середу, 15 липня 2026 року, українські воїни провели унікальну операцію в повітряному просторі ворога. Бійці Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ уразили російський ударний вертоліт Мі-28, відомий як «Нічний мисливець».