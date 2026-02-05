Четвер, 5 Лютого, 2026
Зеленський озвучив дані про втрати ЗСУ у війні з рф

Денис Молотов
Зеленський озвучив дані про втрати ЗСУ у війні з рф
Фото ілюстративне: шостий президент України Зеленський Володимир Олександрович.

Кількість загиблих українських військових на полі бою від початку повномасштабного вторгнення росії становить 55 тисяч осіб. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому виданню Le Monde.

📢 «В Україні офіційно, на полі бою, кількість загиблих військовослужбовців — як кадрових військових, так і людей, яких було мобілізовано, — становить 55 000 осіб», — наголосив шостий глава держави.

Зеленський озвучив дані про втрати ЗСУ у війні з рф 01
Скриншот з офіційного сайту видання Le Monde

За словами президента, окремою проблемою залишається значна кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти.

☝️ Зеленський не уточнив, про який саме період ідеться, однак за контекстом заяви йдеться про втрати українських Сил оборони з лютого 2022 року, відколи росія розпочала повномасштабну агресію проти України.

👉 Нагадаємо, Сили оборони України протягом січня завдали російській армії одних із найвідчутніших втрат за останні місяці. Про це раніше повідомляли у Генеральному штабі ЗСУ.

Також стало відомо, що Підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів росіян на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України та на території російської федерації, зокрема уражено інфраструктуру полігону Капустін Яр.

