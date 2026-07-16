До парламенту внесено кандидатури нових міністрів

У четвер, 16 липня 2026 року, новопризначений прем’єр-міністр України Сергій Корецький вніс до Верховної Ради офіційне подання про призначення членів свого Кабінету Міністрів. Про отримання відповідного документа повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Фейсбук.

Парламент готується розглянути запропонований список кандидатур у найкоротші терміни.

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До нового складу уряду пропонується призначити 16 урядовців. Серед них є як досвідчені урядовці на нових посадах, так і абсолютно нові обличчя в керівництві міністерств.

Офіційний перелік кандидатур, запропонований прем’єр-міністром Сергієм Корецьким, без жодних змін:

Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду першого віцепрем’єр-міністр – міністра енергетики;

на посаду першого віцепрем’єр-міністр – міністра енергетики; Бережну Тетяну Василівну на посаду віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики – міністра культури;

на посаду віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики – міністра культури; Ченцова Всеволода Валерійовича на посаду віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

на посаду віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції; Безгіна Віталія Юрійовича на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб (оголосив про конфлікт інтересів)❗ ;

на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб ; Бідного Матвія Вікторовича на посаду міністра молоді та спорту;

на посаду міністра молоді та спорту; Бутенка Андрія Петровича на посаду міністра освіти і науки;

на посаду міністра освіти і науки; Вигівського Івана Михайловича на посаду міністра внутрішніх справ;

на посаду міністра внутрішніх справ; Висоцького Тараса Миколайовича на посаду міністра аграрної політики та продовольства;

на посаду міністра аграрної політики та продовольства; Калашника Миколи Володимировича на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту;

на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту; Кіма Віталія Олександровича на посаду міністра у справах ветеранів;

на посаду міністра у справах ветеранів; Кравченка Олександра Сергійовича на посаду міністра економіки та довкілля;

на посаду міністра економіки та довкілля; Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров’я;

на посаду міністра охорони здоров’я; Марченка Сергія Михайловича на посаду міністра фінансів;

на посаду міністра фінансів; Маслова Дениса В’ячеславовича на посаду міністра юстиції (оголосив про конфлікт інтересів)❗ ;

на посаду міністра юстиції ; Улютіна Дениса Валерійовича на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності;

на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності; Ферчук Оксану Віталіївну на посаду міністра цифрової трансформації.

Головні особливості та структурні зміни в уряді

Аналізуючи запропонований новий склад уряду, експерти та журналісти відзначають кілька важливих кадрових і структурних рішень нового прем’єра.

Повернення Дениса Шмигаля: Колишній очільник Кабміну повертається у виконавчу владу на посаду першого віцепрем’єра, де безпосередньо керуватиме критично важливим Міністерством енергетики. Віталій Кім у Мінветеранів: Чинний очільник Миколаївської обласної військової адміністрації отримав пропозицію очолити Міністерство у справах ветеранів. Окреме Мінагрополітики: Як і анонсував раніше Корецький, аграрне відомство знову виділяють в окреме міністерство. Його очолить Тарас Висоцький. Новий керівник Мінцифри: на посаду очільниці Мінцифри запропоновано Оксану Ферчук.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що народні депутати розглянуть це подання найближчим часом. Усі процедури проходитимуть у суворій відповідності до Конституції України, чинного регламенту парламенту та норм закону «Про Кабінет Міністрів України».

👉 Також нагадаємо, що у четвер, 16 липня 2026 року, Верховна Рада України затвердила кандидатуру колишнього керівника НАК «Нафтогаз України» та АТ «Укрнафта» Сергія Корецького на посаді прем’єр-міністра України.