ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Коли президент США очікує завершення війни в Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Коли президент США очікує завершення війни в Україні
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 47-й президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп переконаний, що російсько-українська війна може завершитися найближчим часом. Про це глава Білого дому заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, оприлюдненому 15 липня 2026 року. На запитання ведучого про можливість закінчення конфлікту до завершення його президентської каденції, Трамп відповів ствердно.

📢 «путін готовий до угоди»

Президент США запевнив, що підтримує постійний діалог із лідерами обох країн, хоча й утримується від розголошення деталей переговорного процесу.

📢 «Не хочу вдаватися в подробиці, але я кажу: “володимире, тобі час зупинитися, цій війні час покласти край», – зазначив він.

Трамп вважає, що російський очільник налаштований на компроміс: «путін готовий укласти угоду». При цьому президент США визнає складність дипломатичної роботи: «Для танго потрібні двоє».

Контрастні позиції: реалії переговорів

Попри оптимістичні заяви американського лідера, дипломатичний шлях залишається вкрай складним через кардинально різні позиції сторін.

  • Вимоги кремля: москва наполягає на «недоцільності» переговорів, поки Україна не виведе війська з підконтрольних територій Донбасу.
  • Позиція України: Київ неодноразово наголошував, що територіальні поступки на користь окупанта є неприйнятними. Україна не збирається робити такі «подарунки» кремлю.

Ще у травні держсекретар США Марко Рубіо констатував паузу в тристоронніх контактах між Вашингтоном, Києвом та москвою. Водночас Сполучені Штати залишають двері для відновлення переговорів відкритими, якщо будуть створені відповідні умови.

👉 Також нагадаємо, що у День Української Державності, 15 липня 2026 року, Київ приймає делегацію високопосадовців ЄС та регіональних лідерів. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до столиці вже в одинадцяте від початку повномасштабного вторгнення.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Жнива у рф під загрозою через дефіцит пального – розвідка

ПОДІЇ

Майбутні професії та робототехніка: діти з родин ветеранів з Луганщини відпочили у Львові

ЛУГАНЩИНА

Сучасні технології та активний відпочинок: сватівські діти проводять літо в Німеччині

ЛУГАНЩИНА

Сили оборони за ніч уразили рекордні 28 суден тіньового флоту рф

ВАЖЛИВО

Як підібрати корм для кота та налагодити зручний режим годування

СУСПІЛЬСТВО

Фейк: Зеленський оголосив про початок спорудження меморіалу УПА в день пам’яті жертв Волинської трагедії

СТОПФЕЙК

Фотофейк: У Кривому Розі співробітники ТЦК перевернули біотуалет з чоловіком всередині

СТОПФЕЙК

Окупанти масовано атакували Харківщину та Запоріжжя, є загиблі

ВІЙНА

Фейк: Харківські школярі проходять підготовку «на курсах диверсантів»

СТОПФЕЙК

Apple програла апеляцію проти ЄС щодо закону DMA

ПОЛІТИКА

Майора ЗСУ засуджено до 10 років ув’язнення за махінації з харчами

КРИМІНАЛ

Мілівська громада оголосила конкурс грантів для старту та розвитку власної справи

ЛУГАНЩИНА

Річард Ширрефф: поразка росії в Україні має стати головною стратегією НАТО

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Балістичний удар по столиці: у Києві руйнування, поранено 12 людей

ВАЖЛИВО

Відбулося 226 боїв, ворог застосував 4,9 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип