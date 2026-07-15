Коли президент США очікує завершення війни в Україні

Дональд Трамп переконаний, що російсько-українська війна може завершитися найближчим часом. Про це глава Білого дому заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, оприлюдненому 15 липня 2026 року. На запитання ведучого про можливість закінчення конфлікту до завершення його президентської каденції, Трамп відповів ствердно.

📢 «путін готовий до угоди»

Президент США запевнив, що підтримує постійний діалог із лідерами обох країн, хоча й утримується від розголошення деталей переговорного процесу.

📢 «Не хочу вдаватися в подробиці, але я кажу: “володимире, тобі час зупинитися, цій війні час покласти край», – зазначив він.

Трамп вважає, що російський очільник налаштований на компроміс: «путін готовий укласти угоду». При цьому президент США визнає складність дипломатичної роботи: «Для танго потрібні двоє».

Контрастні позиції: реалії переговорів

Попри оптимістичні заяви американського лідера, дипломатичний шлях залишається вкрай складним через кардинально різні позиції сторін.

Вимоги к ремля: москва наполягає на «недоцільності» переговорів, поки Україна не виведе війська з підконтрольних територій Донбасу.

москва наполягає на «недоцільності» переговорів, поки Україна не виведе війська з підконтрольних територій Донбасу. Позиція України: Київ неодноразово наголошував, що територіальні поступки на користь окупанта є неприйнятними. Україна не збирається робити такі «подарунки» кремлю.

Ще у травні держсекретар США Марко Рубіо констатував паузу в тристоронніх контактах між Вашингтоном, Києвом та москвою. Водночас Сполучені Штати залишають двері для відновлення переговорів відкритими, якщо будуть створені відповідні умови.

👉 Також нагадаємо, що у День Української Державності, 15 липня 2026 року, Київ приймає делегацію високопосадовців ЄС та регіональних лідерів. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до столиці вже в одинадцяте від початку повномасштабного вторгнення.