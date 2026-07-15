У Києві викрито власницю компаній, що працювали на окупантів на Луганщині

Служба безпеки України викрила у Києві зловмисницю, яка фінансувала окупаційні органи влади на Луганщині. Жінка володіє кількома російськими компаніями на тимчасово окупованій території (ТОТ). Ці підприємства сплачували податки та збори до бюджету країни-агресора.

За інформацією правоохоронців, фігурантка тривалий час проживала у столиці. Проте вона продовжувала отримувати прибутки від діяльності своїх комерційних структур на сході України.

Тісні зв’язки з минулим та контроль над активами

Слідство встановило, що за часів президентства Віктора Януковича жінка належала до оточення «регіоналів». Йдеться про посадовців, які тоді очолювали Луганську область. Саме з того періоду вона володіє значними комерційними активами у Луганську. Головним напрямом роботи її підприємств є операції з нерухомістю.

Переїхавши до Києва, власниця не захотіла втрачати прибутки. Вона розробила схему дистанційного управління майном:

Призначила керівницею компаній свою бізнес-партнерку.

Спільниця залишилася в окупованому Луганську для прямої взаємодії з окупаційною адміністрацією.

Власниця з Києва координувала всі ключові процеси у телефонному та онлайн-режимах.

Перереєстрація за законами рф та виведення грошей у крипту

Протягом 2023–2025 років фігурантки здійснили перереєстрацію трьох підприємств за російським законодавством. Після цього фірми почали офіційно працювати у правовому полі рф. Вони регулярно сплачували податки, збори та страхові внески до бюджету держави-агресора, забезпечуючи фінансову підтримку окупаційного режиму.

Отримані доходи власниця виводила на підконтрольну Україні територію. Для цього вона використовувала схеми з віртуальними активами. Документи справи підтверджують, що лише упродовж 2023–2024 років фігурантка отримала понад 415 тисяч доларів США у криптовалютному еквіваленті.

⚖️ Підозра та запобіжні заходи

Служба безпеки задокументувала всі етапи протиправної діяльності. На підставі зібраних доказів обом жінкам повідомлено про підозру. Слідчі кваліфікували їхні дії за наступними статтями:

“За ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб).”

Власниці компаній підозру оголосили безпосередньо у Києві. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання їй запобіжного заходу на час слідства. Її спільниці, яка переховується на тимчасово окупованій території Луганщини, про підозру повідомлено заочно.

Заходи з викриття проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Луганська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила злочинну схему розтрати державних коштів в одній із релокованих міських військових адміністрацій Луганської області.