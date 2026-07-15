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У Києві викрито власницю компаній, що працювали на окупантів на Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
У Києві викрито власницю компаній, що працювали на окупантів на Луганщині 02
Служба безпеки України

Служба безпеки України викрила у Києві зловмисницю, яка фінансувала окупаційні органи влади на Луганщині. Жінка володіє кількома російськими компаніями на тимчасово окупованій території (ТОТ). Ці підприємства сплачували податки та збори до бюджету країни-агресора.

За інформацією правоохоронців, фігурантка тривалий час проживала у столиці. Проте вона продовжувала отримувати прибутки від діяльності своїх комерційних структур на сході України.

У Києві викрито власницю компаній, що працювали на окупантів на Луганщині 01
Служба безпеки України
Тісні зв’язки з минулим та контроль над активами

Слідство встановило, що за часів президентства Віктора Януковича жінка належала до оточення «регіоналів». Йдеться про посадовців, які тоді очолювали Луганську область. Саме з того періоду вона володіє значними комерційними активами у Луганську. Головним напрямом роботи її підприємств є операції з нерухомістю.

Переїхавши до Києва, власниця не захотіла втрачати прибутки. Вона розробила схему дистанційного управління майном:

  • Призначила керівницею компаній свою бізнес-партнерку.
  • Спільниця залишилася в окупованому Луганську для прямої взаємодії з окупаційною адміністрацією.
  • Власниця з Києва координувала всі ключові процеси у телефонному та онлайн-режимах.
Перереєстрація за законами рф та виведення грошей у крипту

Протягом 2023–2025 років фігурантки здійснили перереєстрацію трьох підприємств за російським законодавством. Після цього фірми почали офіційно працювати у правовому полі рф. Вони регулярно сплачували податки, збори та страхові внески до бюджету держави-агресора, забезпечуючи фінансову підтримку окупаційного режиму.

Отримані доходи власниця виводила на підконтрольну Україні територію. Для цього вона використовувала схеми з віртуальними активами. Документи справи підтверджують, що лише упродовж 2023–2024 років фігурантка отримала понад 415 тисяч доларів США у криптовалютному еквіваленті.

⚖️ Підозра та запобіжні заходи
У Києві викрито власницю компаній, що працювали на окупантів на Луганщині
Служба безпеки України

Служба безпеки задокументувала всі етапи протиправної діяльності. На підставі зібраних доказів обом жінкам повідомлено про підозру. Слідчі кваліфікували їхні дії за наступними статтями:

За ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб).”

Власниці компаній підозру оголосили безпосередньо у Києві. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання їй запобіжного заходу на час слідства. Її спільниці, яка переховується на тимчасово окупованій території Луганщини, про підозру повідомлено заочно.

Заходи з викриття проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Луганська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила злочинну схему розтрати державних коштів в одній із релокованих міських військових адміністрацій Луганської області.

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