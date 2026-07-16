Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем’єр-міністром

У четвер, 16 липня 2026 року, Верховна Рада України затвердила кандидатуру колишнього керівника НАК «Нафтогаз України» та АТ «Укрнафта» Сергія Корецького на посаді прем’єр-міністра України. За відповідний проєкт постанови № 15414 проголосували 289 народних депутатів із 318 присутніх у сесійній залі.

Подання на призначення нового очільника уряду вніс шостий президент України В.О. Зеленський.

Корецький замінив на цій посаді Юлію Свириденко, чию відставку парламент підтримав напередодні, 14 липня, що призвело до складання повноважень усього складу Кабінету Міністрів.

Пріоритети діяльності уряду: армія та люди

Виступаючи з трибуни Верховної Ради перед голосуванням, Сергій Корецький окреслив ключові орієнтири для майбутнього складу Кабінету Міністрів. За його словами, головна увага урядовців буде зосереджена на обороноздатності країни, економічній стабільності та реформах на шляху до Європейського Союзу.

Новопризначений прем’єр-міністр наголосив на важливості підтримки громадян у тилу та військових на фронті:

📢 «Стійкість України має два фундаменти – це наша армія, військові, які тримають передову, та наші люди, які попри всі жахіття війни живуть тут, працюють, народжують дітей, відновлюють зруйноване».

Серед першочергових завдань на посаді Сергій Корецький виділив:

Безперебійне та повне забезпечення потреб Сил оборони України.

Динамічний розвиток вітчизняного військово-промислового комплексу.

Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та всебічну підтримку ветеранів.

Фінансову та гуманітарну допомогу прифронтовим громадам, які щодня перебувають під ударами ворога.

Підготовку енергетичного сектору до майбутнього опалювального сезону.

У сфері зовнішньої політики новий керівник уряду підтвердив незмінність курсу України на Захід, зазначивши, що європейська інтеграція залишається головною стратегічною метою держави.

Структурна реформа міністерств: повернення Мінагрополітики

Новий прем’єр-міністр анонсував початок масштабної трансформації структури виконавчої влади. Першим кроком стане відокремлення аграрного сектору від Міністерства економіки, яке останнім часом мало надто розширені функції. Корецький висловився за повернення Міністерству аграрної політики статусу окремого самостійного відомства.

На посаду профільного аграрного міністра очільник уряду планує запропонувати Тараса Висоцького. Раніше Висоцький працював першим заступником голови Мінагрополітики та тимчасово виконував обов’язки міністра до моменту об’єднання з Мінекономіки.

Щодо відновлення Міністерства екології прем’єр зауважив, що це питання наразі обговорюється. Кабмін має чітко визначити завдання цього органу та знайти відповідного кандидата на посаду міністра.

Корецький висловив готовність ухвалювати складні та непопулярні рішення задля стабільності країни:

📢 «Я готовий до складних кроків. Головне, щоб вони працювали на покращення життя, на нашу стійкість».

Чому саме Корецький: позиція президента

Раніше шостий президент України В.О. Зеленський детально роз’яснив, чому на посаду керівника уряду було обрано саме Сергія Корецького. Глава держави підкреслив, що призначення пов’язане з високими управлінськими навичками кандидата, які необхідні для проходження надскладного зимового періоду.

Зеленський наголосив на важливості підготовки інфраструктури:

📢 «Якщо ми входимо в зиму, ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі – підготовка до зими».

Сергій Корецький пообіцяв народним депутатам найближчим часом детально розробити та представити на розгляд парламенту комплексну Програму діяльності нового Кабінету Міністрів України.