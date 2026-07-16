Михайло Федоров підтвердив конфлікт із Сирським

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров під час пресбрифінгу в Києві, який відбувся у четвер, 16 липня 2026 року, відкрито підтвердив наявність серйозних розбіжностей із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За словами ексвисокопосадовця, реформаторська команда оборонного відомства зіткнулася із системною протидією своїм ініціативам.

Ця публічна заява проливає світло на кулуарні причини нещодавнього перезавантаження Кабінету Міністрів та зміни керівництва Міністерства оборони.

«Він поставив ультиматум»: Федоров про методи управління головкома

За словами ексміністра оборони, його команда розробила низку технологічних рішень для зміни архітектури ведення бойових дій. Проте всі ці пропозиції наштовхнулися на опір з боку вищого військового командування.

Михайло Федоров звинуватив Олександра Сирського у небажанні відкрито обговорювати наявні системні проблеми:

📢 «І Сирський, враховуючи всі проблеми, які ми сьогодні говорили, не готовий особисто в очі, відкрито, говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію, а не проблеми в діях, які відбуваються. І це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум, так, як ми з вами знаємо», – сказав Федоров.

Визнання минулих заслуг та вимоги нової епохи війни

Ексголова оборонного відомства зазначив, що після рішення шостого президента України В.О. Зеленського залишити Олександра Сирського на посаді головнокомандувача, він не став іти на загострення ситуації чи висувати зустрічні вимоги.

Федоров підкреслив, що повністю поважає історичний внесок Сирського в оборону країни, проте застеріг від застарілих підходів в управлінні армією:

📢 «Я сказав: “Будемо, значить, перемагати росію з таким головкомом”. Тому що насправді Сирський у 2022-му році врятував нашу країну, в тому числі. Він провів Київську операцію, Харківську операцію, брав участь в Херсонській… Ми не можемо такого командира недооцінити. Але війна змінилася повністю. Дрон змінює повністю архітектуру або з’являються якісь нові фічі… Система управління змінилася, і ми повинні змінюватися», – заявив Федоров.

Контекст кадрових рішень

Михайло Федоров залишив посаду міністра оборони під час загального перезавантаження уряду, яке розпочалося в середині липня. Після його відставки шостий президент України В.О. Зеленський пропонував посадовцю залишитися в команді на посаді радника, проте Федоров відповів відмовою.

Раніше сам Олександр Сирський також коментував чутки про складні взаємини з керівництвом Міністерства оборони. Головнокомандувач визнавав, що між відомствами іноді виникають робочі протиріччя, але запевняв, що всі питання вирішуються у штатному порядку, а жодного системного конфлікту між ним та Федоровим немає. Проте заяви ексміністра на брифінгу продемонстрували набагато глибший характер розбіжностей у баченні розвитку Збройних Сил України.