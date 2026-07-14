Простір «Лісова Дача» відкрив першу зміну для гостей із Сіверськодонецької громади

Створення належних умов для психоемоційного відновлення мешканців є пріоритетним завданням для Сіверськодонецької міської військової адміністрації. 11 липня 2026 року відбулася знакова подія — на базі нового простору «Лісова Дача» розпочала роботу перша оздоровча зміна.

Новостворений центр реабілітації та соціальної згуртованості створений спеціально для підтримки людей, які щоденно долають виклики війни.

Перші гості та формат відпочинку

Першими відвідувачами простору стали п’ять багатодітних родин громади. Загалом до першої зміни долучилися 14 дітей та 8 дорослих. Протягом наступних двох тижнів вони матимуть змогу якісно провести час у сімейному колі, відпочити на свіжому повітрі та повноцінно відновити сили.

Окрім безпосереднього відпочинку, учасники першої зміни виконують важливу роль — вони допомагають організаторам вдосконалити простір. Практичні відгуки сімей дозволять об’єктивно оцінити зручність локації та врахувати всі побажання для максимального комфорту майбутніх відвідувачів.

Як слідкувати за проєктом

Проєкт «Лісова Дача» продовжує розвиватися, і громада планує проводити такі заїзди на постійній основі. Організатори бажають родинам сприятливої погоди, приємних емоцій та повноцінного відновлення під час перебування на локації.

Дізнатися більше про поточні заїзди, умови відпочинку та подальші плани проєкту можна на офіційній сторінці «Лісової Дачі» у Facebook.

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👉 Також нагадаємо, що завдяки спільним зусиллям Луганської обласної державної адміністрації та Посольства України в Республіці Молдова, 20 хлопчиків та дівчаток з-поміж ВПО отримали змогу перезавантажитися та набратися сил у чудовій країні. Оздоровча зміна триває з 6 по 18 липня 2026 року.