Михайло Федоров підбив підсумки своєї каденції в Міноборони

Міністр оборони України Михайло Федоров офіційно завершує свою роботу на посаді. Очільник оборонного відомства підбив підсумки своєї діяльності та оприлюднив детальний звіт про досягнення своєї команди.

Він подякував українському народу, військовим і своїй команді за довіру та спільну роботу в один із найскладніших періодів історії.

Головні досягнення команди

Михайло Федоров оприлюднив розлогий перелік результатів, яких його команді вдалося досягти за час перебування на керівній посаді в міністерстві.

📢 «Це була велика честь служити українському народу на посаді Міністра оборони».

Наша команда встигла:

Відключити росіянам Starlink, що кардинально зменшило їхні можливості вести ефективну війну дронів. Отримавши Міноборони без бюджету, ризикнути, взяти кошти з грошового забезпечення з кінця року та ефективно інвестувати їх у mid-strike, FPV на оптоволокні, дешеву розвідку, НРК, дрони-перехоплювачі та deep-strike дрони. Закупити за чотири місяці більше дронів, ніж за весь минулий рік. Запустити «Логістичний локдаун» як окрему програму з окремим фінансуванням, що разом із правильними закупівлями та підтримкою топпідрозділів дало змогу відрізати логістику ворога й розпочати ізоляцію Криму. Продовжити програму фінансування Лінії дронів, яка є фундаментом для закупівлі дронів для Сил безпілотних систем. Запустити програму підтримки сучасних дроново-штурмових підрозділів, які насамперед воюють технологіями. Запровадити 70% передоплати за закупівлі через єБали на порталі Brave1 Маркет. Кардинально змінити систему закупівель. Запустити перші тендери на далекобійну артилерію та сотні тисяч дронів, що економить державному бюджету мільярди доларів. Уперше закупити тисячі пікапів, багі та квадроциклів для війська. І ще й через тендер. Інтегрувати Павла Лазаря в Повітряні Сили, впровадити процедуру розбору кожної масованої атаки (After Action Review). За цей час відсоток перехоплення дронів зріс з 83% до 91%, а крилатих ракет — із 47% до 87%. Уперше законтрактувати ракети для Patriot PAC-2GEM-T, а також подати заявку через європейський кредит на закупівлю ракет PAC-3. Запустити базовий рівень забезпечення дронами для бригад та корпусів. Уже з липня всі бойові бригади та корпуси почнуть отримувати прогнозовані постачання дронів без ручного втручання. Це дає змогу прогнозувати свої подальші дії. Запустити масштабну грантову програму для виробників вибухових речовин і ракет. Розпочати непопулярну, но надзвичайно важливу трансформацію війська: контракти для всіх із визначеними строками служби та відстрочками, запровадження однієї з найвищих у світі заробітних плат для піхоти та штурмовиків, відкриття ринку іноземного рекрутингу за прозорими й привабливими ринковими умовами, нові інструменти для стимулювання повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Провести три засідання «Рамштайну», де вдалося вийти з інформаційної пастки росіян про нібито нашу поразку та повернути партнерам віру в Україну. Було оголошено про $40 млрд підтримки на цей рік (і це без урахування європейського кредиту). Запустити механізм використання європейського кредиту на наші воєнні пріоритети. Це було окреме складне бюрократичне завдання, яке вдалося реалізувати. Знайти шлях масштабування дешевих ракет проти реактивних шахедів. Підписати рекордний контракт. Наша балістика. Символічно, у день звільнення уряду провели успішне тестування балістики, яка розроблялася в зоні відповідальності МО. Кардинально змінили технічне завдання та довели максимальну точність. На 30% зменшили ціну. Україна потрапить у нову лігу. Підписати контракт на закупівлю літаків Gripen, які дадуть змогу збивати літаки СУ, носії КАБів. Разом з військовими спланувати та реалізувати операцію «Ашан», що зупинила механізований наступ ворога на пів року. Відкрити експорт у межах програми Drone Deal, щоб залучити інвестиції та збільшити виробництво оборонно-промислового комплексу (ОПК). Запустити Trophy Lab — надати можливість для партнерів вивчати російські воєнні розробки. Запустити Defense AI Center A1, щоб пришвидшити впровадження штучного інтелекту у війну.

Що не вдалося реалізувати

Попри великий перелік технологічних та управлінських перемог, ексміністр відкрито назвав ті напрямки, реформування яких його команда не встигла довести до кінця.

Чого не вдалося:

Завершити організаційну трансформацію Міністерства оборони за стандартами НАТО та здорового глузду. Нову структуру запустили, багатьох звільнили, розпочали багато процесів. Але потрібно було ще рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни. Перевести абсолютно всі закупівлі на тендери. Побудувати культуру відповідальності за ухвалені рішення. Вірю, що саме героїчний український народ сформує цю інституційну культуру.

Плани на майбутнє

Наприкінці свого звернення урядовець подякував родині за терпіння, а колегам — за цілодобову службу заради держави. Федоров запевнив громадськість, що його робота на користь України та Сил оборони не припиняється.

📢 «Дякую кожному й кожній, хто захищає Україну та працює заради перемоги. Дякую всій своїй команді за ефективну службу 24/7. Окремо дякую своїй родині за терпіння. Дякую всім за підтримку! Я продовжу працювати заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони, — перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації. Далі буде».

👉 Також нагадаємо, що у вівторок, 14 липня 2026 року, Верховна Рада України підтримала постанову №15407 про відставку Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко. За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів під час пленарного засідання. Звільнення голови уряду автоматично тягне за собою відставку всього складу Кабінету міністрів України.