Репатріація Героїв: в Україну повернули 522 тіла

В Україну повернули тіла 522 загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це офіційно повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) у четвер, 18 червня.

Процес репатріації відбувся завдяки тривалій спільній роботі багатьох державних відомств та міжнародних організацій. Одразу після перетину кордону розпочалися відповідні юридичні процедури з оформлення.

📢 «Слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ, будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих», – йдеться в офіційному повідомленні.

У Коордштабі традиційно подякували за злагоджену роботу усім відомствам і організаціям, які причетні до репатріаційних заходів із повернення тіл загиблих Захисників. Вони щодня працюють заради спокою родин військових.

Процедура ДНК-експертизи та робота спеціалізованих лабораторій

Встановлення імен усіх повернутих полеглих бійців триватиме протягом певного часу. Спеціалісти використовують найсучасніші світові методики для максимально швидкого отримання точних результатів перевірки.

Особливості процесу ідентифікації та задіяні технічні потужності:

правоохоронці здійснюють ретельний відбір біологічних зразків у репатрійованих тіл;

наразі у різних регіонах країни безперервно працюють 23 лабораторії, які проводять складні ДНК-експертизи;

отримані ДНК-профілі оперативно порівнюють із базою даних родичів зниклих безвісти осіб;

Після повної та беззаперечної ідентифікації тіла офіційно передають родинам для належного поховання.

Влада наголошує, що робота з розшуку та повернення кожного полеглого Захисника не припинятиметься.

Хронологія репатріаційних заходів та статистика за минулі періоди

Повернення тіл є системним процесом, який триває попри постійні складнощі та ведення активних бойових дій на лінії зіткнення. Кожен такий крок ретельно узгоджується.

Нагадаємо відомі статистичні дані попередніх етапів репатріації:

наприкінці серпня 2025 року — в Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулий рік в Україну вдалося повернути понад 10 тисяч тіл полеглих захисників із різних напрямків фронту;

— в Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулий рік в Україну вдалося повернути понад 10 тисяч тіл полеглих захисників із різних напрямків фронту; після цього звіту українській стороні вісім разів передавали по 1000 тіл загиблих бійців;

16 травня — під час попереднього великого раунду було повернуто 528 тіл полеглих воїнів.

Повідомлення про загальні офіційні втрати також періодично оприлюднюються керівництвом держави. На початку лютого шостий президент України В.О. Зеленський повідомив що на війні загинули 55 тисяч українських воїнів. Також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти», зазначив він під час свого виступу.

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Слідчі дії щодо нової партії репатрійованих тіл тривають.