СБС за вісім діб уразили понад 100 російських суден

Українські Сили безпілотних систем (СБС) продовжують планомірне знищення логістичних та економічних спроможностей рф. За останні вісім діб українські військові уразили 105 суден так званого «тіньового флоту» рф. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді у своєму Telegram-каналі в понеділок, 13 липня.

Лише за останню ніч українські дрони успішно відпрацювали по 15 ворожих плавзасобах.

Результати нічної операції 13 липня

Під час чергового етапу операції «МоЛоЧКа» українські пілоти вразили цілі в акваторії Азовського моря. Командувач СБС оприлюднив детальний перелік ураженої техніки ворога:

Танкери: 7 одиниць;

7 одиниць; Суховантажі: 5 одиниць;

5 одиниць; Пороми: 1 одиниця;

1 одиниця; Буксири: 2 одиниці.

За словами Роберта Бровді, загальна кількість уражених плавзасобів у період із 6 по 13 липня досягла 105 одиниць. Він наголосив, що перевалочна інфраструктура окупованого Криму отримує удари щоночі. Це призвело до повної зупинки руху через Керченську протоку та критичного обмеження вивантаження вантажів.

📢 «Операція “МоЛоЧКа” триватиме до занесення тіньового флоту рф у Червону книгу Азовського моря», — заявив командувач.

«Кримський рубильник off»: удари по енергетиці та ППО

Окрім морських цілей, СБС продовжують реалізацію стратегічної операції «Кримський рубильник off». Протягом 12–13 липня під вогневий контроль потрапили ключові об’єкти інфраструктури на окупованих територіях.

Ключові досягнення українських безпілотників:

Енергетичні об’єкти: уражено 9 підстанцій різної потужності. Стратегічний об’єкт: вдруге за 48 годин атаковано пункт перетоку електрики енергомоста «Кубань – Крим». Ворожа ППО: знищено пускову установку ЗРК С-400 «Тріумф», зенітно-ракетний комплекс «Тор» та два комплекси РЛС.

За даними командування, лише за минулу добу оператори Сил безпілотних систем у тактичній глибині фронту відпрацювали 1725 унікальних цілей.

📢 «Працюймо, джентльмени!», — підсумував звіт Роберт Бровді. Робота Сил безпілотних систем триває.

Також нагадаємо, що у ніч на суботу підрозділи Сил оборони завдали ураження рекордній кількості російських суден в акваторії Азовського моря – 21 танкер, чотири буксири, два суховантажні судна та земснаряд.