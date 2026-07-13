ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

СБС за вісім діб уразили понад 100 російських суден

Денис Молотов
Денис Молотов
СБС за вісім діб уразили понад 100 російських суден
фото з відкритих джерел / Exelenova+

Українські Сили безпілотних систем (СБС) продовжують планомірне знищення логістичних та економічних спроможностей рф. За останні вісім діб українські військові уразили 105 суден так званого «тіньового флоту» рф. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді у своєму Telegram-каналі в понеділок, 13 липня.

Лише за останню ніч українські дрони успішно відпрацювали по 15 ворожих плавзасобах.

Результати нічної операції 13 липня

Під час чергового етапу операції «МоЛоЧКа» українські пілоти вразили цілі в акваторії Азовського моря. Командувач СБС оприлюднив детальний перелік ураженої техніки ворога:

  • Танкери: 7 одиниць;
  • Суховантажі: 5 одиниць;
  • Пороми: 1 одиниця;
  • Буксири: 2 одиниці.

За словами Роберта Бровді, загальна кількість уражених плавзасобів у період із 6 по 13 липня досягла 105 одиниць. Він наголосив, що перевалочна інфраструктура окупованого Криму отримує удари щоночі. Це призвело до повної зупинки руху через Керченську протоку та критичного обмеження вивантаження вантажів.

📢 «Операція “МоЛоЧКа” триватиме до занесення тіньового флоту рф у Червону книгу Азовського моря», — заявив командувач.

«Кримський рубильник off»: удари по енергетиці та ППО

Окрім морських цілей, СБС продовжують реалізацію стратегічної операції «Кримський рубильник off». Протягом 12–13 липня під вогневий контроль потрапили ключові об’єкти інфраструктури на окупованих територіях.

Ключові досягнення українських безпілотників:

  1. Енергетичні об’єкти: уражено 9 підстанцій різної потужності.
  2. Стратегічний об’єкт: вдруге за 48 годин атаковано пункт перетоку електрики енергомоста «Кубань – Крим».
  3. Ворожа ППО: знищено пускову установку ЗРК С-400 «Тріумф», зенітно-ракетний комплекс «Тор» та два комплекси РЛС.

За даними командування, лише за минулу добу оператори Сил безпілотних систем у тактичній глибині фронту відпрацювали 1725 унікальних цілей.

📢 «Працюймо, джентльмени!», — підсумував звіт Роберт Бровді. Робота Сил безпілотних систем триває.

Також нагадаємо, що у ніч на суботу підрозділи Сил оборони завдали ураження рекордній кількості російських суден в акваторії Азовського моря – 21 танкер, чотири буксири, два суховантажні судна та земснаряд.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Ударний дрон рф прилетів та вибухнув у Молдові

ВАЖЛИВО

В Одесі через російську ракетну атаку загинули люди

ВАЖЛИВО

На Дніпропетровщині розширено обов’язкову евакуацію

ВЛАДА

На росії знов загорівся московський НПЗ

ПОДІЇ

У відносинах України та Польщі прогнозують напруження

ВАЖЛИВО

ГУР встановило ще двох російських катів українських військовополонених

ПОДІЇ

Німеччина профінансує 50 000 ударних дронів для ЗСУ

ВАЖЛИВО

Як вибрати фасування кави для щоденного споживання

СУСПІЛЬСТВО

На фронті вже 88 боїв – половина на Покровському та Слов’янському напрямках

ПОДІЇ

Відбулось 219 бойових зіткнень, ворог запустив 5,9 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Розвиток системи охорони здоров’я: Олексій Харченко долучився до обговорення оптимізації роботи лікарень

ЛУГАНЩИНА

Обшуки у Vyriy Industries: в ОГП повідомили про розслідування заволодіння бюджетними коштами на майже 7 млрд гривень

ПОДІЇ

Який тип живлення бетономішалки краще вибрати для роботи на ділянці без стабільної електрики

СУСПІЛЬСТВО

Кепка з логотипом: універсальний рекламний інструмент для бізнесу

СУСПІЛЬСТВО

У Києві завершили пошукову операцію після російської атаки

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип