Рубіжанська громада виділила понад мільйон гривень на оздоровлення дітей

Рубіжанська міська військова адміністрація (МВА) продовжує системну підтримку родин у межах місцевої програми «Діти – серце громади» на 2026 рік. Протягом 7, 8 та 9 липня спеціальна комісія схвалила чергові виплати, спрямовані на фізичне та психологічне відновлення юних мешканців.

Фінансові показники програми

За останні дні комісія з підтримки родин погодила допомогу для 176 дітей. Загальна сума виплат за цей період становить 1,76 млн грн. Ці кошти призначені для реабілітації, фізичного та психологічного відновлення, відпочинку та оздоровлення дітей громади у літній період.

📊 статистика з 1 червня 2026 року:

Загальна кількість схвалених заявок: 590 дітей.

590 дітей. Загальна сума виплат: 5,9 млн грн.

5,9 млн грн. Фактично перераховано до родин: 4,14 млн грн (для 414 дітей).

Як отримати консультацію

Програма «Діти – серце громади» діє протягом усього 2026 року, і робота комісії з розгляду заявок триває на постійній основі. Фахівці Управління соціального захисту населення готові надати всі необхідні роз’яснення щодо оформлення допомоги та умов участі в програмі.

Для отримання детальної консультації батьки можуть звернутися за номерами телефонів, які закріплені за фахівцями Управління соціального захисту населення (УСЗН). Повний перелік контактів розміщено на офіційному ресурсі за 👉 посиланням.

📌 Також нагадаємо, що створення належних умов для психоемоційного відновлення мешканців є пріоритетним завданням для Сіверськодонецької міської військової адміністрації. 11 липня 2026 року на базі нового простору «Лісова Дача» розпочала роботу перша оздоровча зміна.