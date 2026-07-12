У Херсоні дрони рф вдарили по зупинці та маршрутці, є поранені

Окупаційні російські війська продовжують вести прицільний та цинічний терор проти мирного населення правобережжя Херсонщини, використовуючи безпілотну авіацію для ударів по об’єктах цивільної міської інфраструктури. Вранці в неділю, 12 липня, російські загарбники двічі атакували громадський транспорт у Херсоні.

Черговий підступний удар безпілотника прийшовся на маршрутне таксі та л зупинку, внаслідок чого постраждали цивільні громадяни. Про це офіційно повідомив начальник міської військової адміністрації (МВА) Ярослав Шанько.

Всі екстрені служби та карети швидкої допомоги оперативно виїхали на місця подій для надання невідкладної допомоги херсонцям.

Хронологія ранкових ударів по транспортній інфраструктурі

Перший інцидент зафіксували на самому початку робочого дня в центральній частині міста. Як зазначив очільник міської адміністрації, близько 08:00 російські військові завдали точкового удару по маршрутному таксі в центрі Херсона.

Внаслідок вибуху постраждав чоловік, що перебував безпосередньо поруч із маршруткою. Його з травмами різного ступеня важкості доставили до лікарні. За попередніми медичними даними, водій транспортного засобу також міг отримати важку контузію.

Друга повітряна атака відбулася трохи пізніше в іншому кварталі міста, коли люди чекали на приїзд автобусів. Близько 09:50 росіяни атакували зупинку громадського транспорту в Центральному районі міста за допомогою чергового дрона.

Наслідки влучання ворожого безпілотника на зупинці:

66-річний чоловік отримав важкі травми;

отримав важкі травми; Три жінки віком 58, 59 і 71 рік зазнали значних ушкоджень;

Усі постраждалі отримали вибухові травми та уламкові поранення тулуба і кінцівок. Поранених громадян з місця обстрілу госпіталізували до медичних установ міста. Зараз лікарі надають їм повний обсяг необхідної допомоги.

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Нічні атаки на житлові квартали міста

Ранковим обстрілам передувала не менш напружена ситуація у нічний час, коли загарбники використовували аналогічну тактику скидання боєприпасів на спальні райони. Також було офіційно повідомлено, що вночі російські війська скинули вибухівку з безпілотника на мікрорайон Корабел у Херсоні.

Внаслідок цього нічного вибуху, на жаль, загинув один місцевий житель. Крім того, ще двоє херсонців отримали поранення різного ступеня важкості. Правоохоронці продовжують фіксувати чергові факти порушення законів та звичаїв війни з боку російської армії. Слідчі дії тривають.

👉 Також раніше Окупаційні російські війська здійснили цілеспрямований терор проти мирного населення обласного центру, використовуючи ударні БпЛА для полювання на цивільний транспорт та людей на вулицях. Війська рф вдарили з безпілотника по маршрутці у середмісті Херсона.