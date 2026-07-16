Мешканців Лисичанської громади запрошують відтворити унікальний код місцевої вишивки

Відділ культури Лисичанської міської військової адміністрації (МВА) оголосив про старт унікального пошуково-дослідницького проєкту під назвою «Генетичний код лисичанської вишиванки». Головна мета цієї ініціативи — детально вивчити, зберегти та популяризувати автентичні орнаменти та традиції створення одягу на території громади.

До співпраці та пошукової роботи організатори запрошують істориків, етнографів, краєзнавців, майстрів народної творчості, а також усіх небайдужих мешканців регіону.

Чим можуть допомогти мешканці громади

Важливою складовою проєкту є робота з приватними колекціями та родинними реліквіями. Організатори звертаються до жителів Лисичанська, Новодружеська, Привілля та прилеглих селищ із проханням переглянути свої сімейні архіви та поділитися цінними матеріалами.

Для дослідження важливі такі матеріали:

Старовинні сорочки, рушники та інші вишиті вироби;

Збережені фрагменти традиційних місцевих орнаментів;

Старі сімейні фотографії, на яких зафіксоване традиційне або святкове вбрання минулих поколінь;

Результати особистих історичних досліджень чи спостережень щодо розвитку місцевого одягу.

Творення новітніх традицій та участь у проєкті

Проєкт спрямований не лише на вивчення минулого, але й на розвиток сучасного мистецтва. Усі охочі можуть долучитися до формування нового візуального символу громади. Для цього можна надсилати власні ескізи, малюнки та ідеї традиційного орнаменту, який у майбутньому уособлюватиме сучасну Лисичанську громаду.

Передати фотографії сімейних реліквій, архівні кадри, історичні розвідки або творчі пропозиції можна через спеціальну електронну форму за цим посиланням: Електронна форма проєкту.

Спільна робота дослідників та мешканців громади допоможе відтворити унікальний орнамент, який стане справжнім культурним символом Лисичанська. Це дозволить зберегти багатство нашої спадщини та передати його наступним поколінням українців.

Додаткову інформацію про діяльність адміністрації та інші гуманітарні та культурні проєкти можна знайти на офіційних ресурсах Лисичанської МВА за посиланням: Офіційні ресурси Лисичанської МВА.

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