Довідка за $7 тисяч: на Вінниччині ДБР затримало поліцейського-шантажиста

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило протиправну діяльність патрульного поліцейського у Вінницькій області. За даними слідства, правоохоронець організував схему заробітку на військовозобов’язаних, поєднуючи продаж фальшивих медичних документів із прямим шантажем. Офіційне повідомлення про підозру фігуранту пресцентр відомства оприлюднив у четвер, 16 липня 2026 року.

Фіктивні діагнози та шантаж примусовою мобілізацією

Зловмисник налагодив продаж медичних довідок, які дозволяли чоловікам повністю знятися з військового обліку. Для цього він пропонував «клієнтам» сфальсифікувати важкі серцево-судинні захворювання.

📢 «Фігурант пропонував чоловікам організувати виготовлення медичних документів про нібито перенесений інфаркт або інсульт».

Вартість однієї такої медичної довідки становила 7 000 доларів США. Поліцейський запевняв покупців, що має особисті зв’язки у лікарнях області, а також серед співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Особливістю схеми був елемент примусу. Якщо потенційні клієнти відмовлялися платити гроші, патрульний починав погрожувати їм. Використовуючи службове становище та повноваження, він обіцяв організувати для них «негайну доставку до військкомату та подальшу відправку на фронт».

Затримання та можливе покарання

Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» в понеділок, 13 липня, під час передачі чергової суми хабаря від призовника. Наразі ДБР з’ясовує коло можливих спільників затриманого серед медичних працівників та представників ТЦК. Слідчі дії тривають.

📢 «Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади».

У разі доведення вини у суді патрульному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронні органи продовжують системно викривати подібні злочини. Раніше ДБР затримало правоохоронця у Кіровоградській області. Той за гроші обіцяв чоловікам безпечні маршрути пересування містом без зустрічей із патрулями ТЦК, фактично торгуючи «імунітетом» від мобілізації.

👉 Також стало відомо, що у Львові розпочали офіційні розслідування щодо інциденту за участю військовослужбовців та цивільної жінки під час заходів з оповіщення. Подія, яка сталася 14 липня, отримала широке розголошення після публікації відповідних відеоматеріалів у соціальних мережах.