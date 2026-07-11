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Балістичний удар по столиці: у Києві руйнування, поранено 12 людей

Денис Молотов
Денис Молотов
Балістичний удар по столиці: у Києві руйнування, поранено 12 людей
Фото: наслідки російського балістичного удару по Києву / ДСНС України / 11.07.2026

Окупаційні російські війська здійснили чергову підступну атаку на українську столицю, застосувавши швидкісне озброєння проти цивільної інфраструктури та житлових кварталів. Наслідки балістичної атаки на Київ фіксують у Дніпровському, Святошинському, Дарницькому та Соломʼянському районах. Про це у ніч проти суботи 11 липня, повідомили мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Екстрені та рятувальні служби міста оперативно вирушили на всі місця влучань для ліквідації загорянь та надання допомоги мешканцям.

Масштаби руйнувань та пожеж за районами столиці

Вибухова хвиля та уламки ракет спричинили численні пошкодження як комунальних об’єктів, так і приватних та комерційних будівель у кількох частинах міста.

Оперативні дані щодо наслідків уражень у Києві:

  • Дніпровський район: внаслідок ворожої атаки зафіксовано сильне задимлення на відкритій нежитловій території;
  • Святошинський район: за попередніми даними екстрених служб, сталося безпосереднє влучання у нежитлову будівлю;
  • Дарницький район: рятувальники ліквідовують загоряння на трансформаторній підстанції, а також зафіксовано влучання в проїжджу частину дороги;
  • Соломʼянський район: внаслідок потужного російського удару сталася пожежа в триповерховій офісній будівлі.

Мер Києва Віталій Кличко окремо додав деталі щодо ситуації в лівобережній частині міста:

📢 «У Дарницькому районі влучання в проїжджу частину дороги. Горить також електрощитова регулювання світлофорів. У поруч розташованих будинках повибивало вікна», – зазначив очільник столиці.

Інформація про постраждалих та особливості роботи ППО

Найбільш критичним наслідком ворожого нальоту стало травмування мирних киян, які перебували у своїх домівках або на робочих місцях під час вибухів.

Кількість поранених оперативно збільшувалася в міру надходження нових даних від медиків:

📢 «12 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Серед поранених двоє дітей — 10 та 11 років», – повідомив мер столиці.

Всім травмованим громадянам наразі надається повний комплекс кваліфікованої медичної допомоги у міських клініках.

Військові аналітики наголошують на особливій цинічності дій ворога під час цієї повітряної атаки. Нагадаємо, цієї ночі росіяни вкотре атакували балістикою Київ, причому сирени повітряної тривоги включили вже після серії гучних вибухів.

Подібна небезпечна ситуація фіксується у місті вже не вперше за поточний місяць. Також в ніч перед 8 липня в Києві прогриміла серія потужних вибухів. У той раз вибухи також прогриміли за кілька хвилин до того, як в місті офіційно оголосили повітряну тривогу. Правоохоронці продовжують документувати наслідки чергового воєнного злочину. Слідчі дії тривають.

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська продовжують здійснювати системні терористичні атаки проти українських міст, обираючи цілями об’єкти життєзабезпечення та медичні установи. Двоє жителів Одеси загинули і один отримав поранення внаслідок ракетного удару російських загарбників.

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