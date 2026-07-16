Єврокомісар назвав відставку Федорова «великою несподіванкою»

Кадрові ротації в українському уряді, зокрема звільнення очільника оборонного відомства, викликали резонанс серед європейських партнерів. Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс відверто прокоментував останні політичні події в Україні під час свого візиту до Києва. Про це він сказав в інтерв’ю “Європейській правді”, коментуючи кадрові зміни в українському уряді.

Брюссель турбує збереження темпів реалізації масштабних спільних оборонних програм, загальна вартість яких сягає десятків мільярдів євро.

Новина про перезавантаження Кабінету Міністрів наздогнала європейського посадовця безпосередньо під час його візиту до України. Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи знав він заздалегідь про можливе звільнення міністра, Андрюс Кубілюс зазначив:

📢 «Так, і це стало великою несподіванкою».

Він деталізував обставини, за яких дізнався про урядову кризу в Україні, та наголосив, що партнерів першочергово цікавить стабільність військового керівництва:

📢 «Дійсно, іноді зміни в уряді потрібні».

Водночас єврокомісар додав, що чув позитивні відгуки про нового очільника Кабміну від українських колег. Проте ключовим для Європейського Союзу залишається питання наступності в оборонній сфері.

Успіхи співпраці та занепокоєння партнерів

Брюссель високо оцінював роботу попереднього керівництва Міністерства оборони України. За словами Кубілюса, між відомством та європейськими інституціями було налагоджено безпрецедентно швидкий та ефективний діалог.

📢 «Ми дуже тісно співпрацювали з Михайлом Федоровим… За цей період вдалося дійсно багато досягнути».

Єврокомісар підкреслив, що закономірне здивування викликає саме рішення замінити топменеджера посеред успішного виконання критично важливих завдань. Головне занепокоєння ЄС полягає у можливому гальмуванні програм фінансування ОПК України. Наразі через служби Кубілюса проходить масштабний пакет допомоги на загальну суму 60 мільярдів євро.

Зокрема, вже затверджено перші списки озброєнь та графік закупівлі дронів українського виробництва за європейські кошти. Черговий фінансовий транш ЄС має надійти найближчим часом. Ці ресурси планували спрямувати на закупівлю ракет, винищувачів та іншої техніки.

Майбутнє ракетних програм та протиповітряної оборони

Кадрові зміни не повинні поставити під загрозу перспективні розробки, над якими сторони спільно працювали останні місяці. Йдеться про технологічно складні оборонні ініціативи, які мають захистити українське небо від російського ракетного терору.

Серед ключових спільних планів Кубілюс виділив:

Розвиток новітньої європейської антибалістичної системи «Фрея».

Фінансування та масштабування виробництва українських балістичних ракет.

Єврокомісар висловив сподівання, що нова урядова команда збереже всі попередні домовленості, резюмувавши:

📢 «Дуже важливо, щоби всі ці плани збереглися».

Паралельно з цим внутрішні політичні процеси в Україні прокоментувала і висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Вона підкреслила, що формування уряду є виключно внутрішнім питанням України. Проте ЄС очікує від Києва послідовного та безперервного курсу на впровадження розпочатих реформ.