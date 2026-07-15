СБС ЗСУ знищили ударний вертоліт Мі-28 на росії

У середу, 15 липня 2026 року, українські воїни провели унікальну операцію в повітряному просторі ворога. Бійці Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ уразили російський ударний вертоліт Мі-28, відомий як «Нічний мисливець». Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Деталі успішної місії:

Виконавці: Бійці 427-го окремого полку безпілотних систем «Рарог».

Бійці 427-го окремого полку безпілотних систем «Рарог». Локація: рф, Бєлгородська область, район населеного пункту Вязове.

рф, Бєлгородська область, район населеного пункту Вязове. Час: близько 10:00 ранку.

Командувач опублікував відео підтвердження, на якому зафіксовано момент ураження ворожої цілі.

ℹ️ Технічні та стратегічні наслідки

Мі-28 — це спеціалізований ударний гелікоптер, призначений для боротьби з бронетехнікою, живою силою та повітряними цілями. Його броньована кабіна дозволяє виконувати завдання навіть в умовах активного вогневого протистояння. Вартість однієї такої машини оцінюється в середньому у 18 мільйонів доларів США.

Втрата такого активу в тилу ворога є значним ударом по спроможностях російської армії на цьому напрямку. Ця операція демонструє зростаючу ефективність Сил безпілотних систем, які дедалі частіше успішно діють у глибині російської території.

Історія успішних атак

Це не перший випадок результативної роботи українських операторів дронів по авіації окупантів. У квітні 2026 року українським Силам оборони вдалося пошкодити два вертольоти на польовому майданчику у Воронезькій області, що розташований за понад 150 км від лінії фронту.

👉 Також відомо, що 8 липня 2026 року на східному напрямку збито російський багатоцільовий винищувач Су-35.

Нинішній результат підтверджує зміну тактики протидії ворожій авіації. Використання новітніх розробок Сил безпілотних систем дозволяє ефективно нейтралізувати дорогі та технічно складні цілі противника, роблячи їхні польоти над власною територією вкрай ризикованими.