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Луганщина відзначила День Української Державності

Денис Молотов
Денис Молотов
Луганщина відзначила День Української Державності
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 15.07.2026

15 липня 2026 року Луганщина долучилася до відзначення Дня Української Державності. В урочистостях взяли участь очільник області Олексій Харченко, керівники громад, представники силових структур та громадськість. Захід став черговим підтвердженням незламності духу мешканців регіону та їхньої вірності єдиній державі.

У своєму виступі Олексій Харченко підкреслив особливе значення цього свята для луганців, які щоденно борються за свою свободу:

📢 «Для Луганщини Українська Державність – це не абстрактне поняття, а головний стрижень, який визначає простий, але дуже важливий факт, що Луганщина – це невід’ємна частина цілісної та неподільної України!».

Учасники зібрання вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто віддав життя за право нашого народу жити у власній вільній державі.

Відзначення героїв Луганщини

Ключовим моментом урочистостей стало вручення обласних нагород тим, хто забезпечує безпеку та захищає суверенітет України.

За особистий внесок у зміцнення національної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України, мужність, виявлену під час відсічі та стримування російської збройної агресії відзнаки отримали:

  • Знак пошани «Захиснику Луганщини»: військовослужбовці 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса — Степан Маряк, Віктор Проценко та Валентин Ярмоленко.

Знак «За сприяння відродженню Луганщини»: співробітник 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Руслан Невінчаний.

Почесна відзнака «За заслуги перед Луганщиною»: начальниця відділу Луганської обласної прокуратури Анна Фатєєва.

Попри всі виклики, Луганщина залишається міцною частиною великої української родини, а її захисники є гордістю всієї держави. Відомо, що релоковані громади Луганської області продовжують залишатися надійним тилом для українських захисників, системно спрямовуючи бюджетні ресурси на забезпечення військових підрозділів на передовій.

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