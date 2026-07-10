На Дніпропетровщині розширено обов’язкову евакуацію

Через постійну загрозу для мирного населення прифронтових територій обласна військова адміністрація ухвалила рішення про невідкладне вивезення громадян. Розпочата обов’язкова евакуація всіх мешканців ще з двох населених пунктів Дніпропетровської області – Васильківки Синельниківського району та Вищетарасівки Нікопольського. Про це повідомив очільник обласної ОВА Олександр Ганжа в Telegram у п’ятницю.

Рятувальні та координаційні служби вже розпочали практичний етап евакуаційної операції на місцях.

Кількість населення та етапи вивезення людей

Процес убезпечення місцевих жителів відбувається поетапно. Військове керівництво регіону першочергово зосередило увагу на захисті неповнолітніх, після чого перейшло до вивезення решти цивільних.

Голова Дніпропетровської ОВА деталізував поточну ситуацію із демографічними показниками у цих громадах:

📢 «Дітей звідти вивезли раніше, тепер небезпечні території мають покинути дорослі, їх там залишається понад 6,5 тис. чоловік», – написав очільник області.

Влада наполегливо закликає громадян не зволікати та відповідально поставитися до закликів правоохоронців і рятувальних загонів.

Логістика порятунку: транзитні центри та варіанти розселення

Для забезпечення комфортного та швидкого переміщення громадян в області розгорнули спеціальну розгалужену інфраструктуру підтримки. За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА, спершу евакуйованих людей прийматимуть транзитні центри. Наразі у регіоні стабільно функціонують п’ять таких хабів.

Види підтримки, які ВПО отримають у транзитних хабах:

Невідкладна фінансова та юридична допомога;

Кваліфікований психологічний супровід та термінова медична допомога;

Безкоштовні продуктові набори та комплекти особистої гігієни.

Також керівник адміністрації пропонує евакуйованим громадянам підібрати оптимальний варіант подальшого розселення. За його словами, вільні місця для комплексного розміщення ВПО є як на більш безпечних територіях Дніпропетровської області, так і в багатьох інших регіонах країни.

Масштабування евакуаційних заходів у прикордонних регіонах

Подібні заходи із порятунку цивільного населення наразі активно впроваджуються і в інших областях України, де зберігається високий рівень небезпеки.