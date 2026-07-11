У Сумах внаслідок атаки КАБами загинули чотири людини, серед них дитина

Окупаційні російські війська здійснили черговий жорстокий наліт на цивільну інфраструктуру обласного центру, використавши важке авіаційне озброєння у час пікового руху міського транспорту. Загарбники скинули три КАБи на Суми, є постраждалі: загиблі й поранені. Про це в суботу, 11 липня, повідомило керівництво Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

Повідомляється, що ворог завдав підступного удару трьома керованими авіабомбами по житлових кварталах та комунальних об’єктах цивільної інфраструктури в Зарічному районі Сум.

Локації влучань

Рятувальні служби зафіксували кілька точок прильотів авіабомб. Загарбники цілеспрямовано обирали місця з великим скупченням цивільних громадян та критичні вузли міста.

Наслідки та напрямки уражень у Сумах:

Удар по людній зоні: дві керовані авіабомби ворога вдарили по людному місцю, де перебували цивільні, рухалися автомобілі та громадський транспорт. В епіцентрі одного з ударів опинилися безпосередньо дорога та зупинка громадського транспорту;

дві керовані авіабомби ворога вдарили по людному місцю, де перебували цивільні, рухалися автомобілі та громадський транспорт. В епіцентрі одного з ударів опинилися безпосередньо дорога та зупинка громадського транспорту; Удар по комунікаціях: ще один удар був спрямований по об’єкту інфраструктури. росіяни не полишають спроб повністю знищити систему життєзабезпечення міста.

Керівництво ОВА наголошує, що ворог чітко усвідомлював наслідки своїх дій та розумів, що під ударом опиняться саме цивільні.

⚠️Інформація про загиблих, поранених та руйнування будинків

Наслідки авіаудару виявилися вкрай важкими. Наразі вже офіційно підтверджено загибель чотирьох людей, серед яких є дитина.

Кількість поранених стрімко збільшується, оскільки мешканці продовжують самостійно звертатися по допомогу до медичних закладів. На цю годину зафіксовано вже 17 постраждалих громадян. Сімох поранених першочергово доправили до лікарень каретами швидкої допомоги. Наразі троє людей перебувають у вкрай важкому стані.

Вибуховою хвилею та уламками суттєво пошкоджені багатоповерхові житлові будинки навколо місць безпосередніх влучань. У квартирах вибито сотні вікон та зруйновано балконні рами.

Рятувальна операція та заклики до безпеки

На місцях уражень продовжується масштабна рятувальна операція, залучені всі відповідальні служби та комунальна техніка. Інформація щодо жертв та руйнувань постійно уточнюється.

Влада закликає мешканців міста до максимальної обережності:

📢 «Загроза ворожих атак зберігається. Перебувайте у безпечних місцях та не наближайтеся до місць влучань через ризик повторних ударів», – закликає голова ОВА.

Щойно дозволить загальна безпекова ситуація, у пошкоджених кварталах розпочнуться комплексні роботи з ліквідації наслідків атаки. Усім постраждалим родинам буде невідкладно надано необхідну допомогу.

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👉 Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що Одеса також зазнала жорстокого ракетного удару російських загарбників, внаслідок якого є загиблі та поранені. Слідчі дії з фіксації воєнних злочинів тривають.