ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Розширення «Доступних ліків»: допомога при діабеті та хронічних хворобах дихання

Денис Молотов
Денис Молотов
Розширення «Доступних ліків»: допомога при діабеті та хронічних хворобах дихання
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Міністерство охорони здоров’я України продовжує оновлювати перелік лікарських засобів у межах програми реімбурсації «Доступні ліки». На засіданні Координаційної міжвідомчої ради при облдержадміністрації обговорили підвищення якості медичної допомоги пацієнтам із цукровим діабетом та хронічними захворюваннями легень (ХОЗЛ, астма). Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у вівторок, 14 липня.

Оновлення для пацієнтів з цукровим діабетом

Лікар-ендокринолог Луганської обласної клінічної лікарні Аліна Сухарко повідомила, що Програма реімбурсації «Доступні ліки» значно розширила пацієнтам доступ до сучасних комбінованих препаратів. Пацієнти отримали кращий доступ до сучасних комбінованих препаратів інсуліну, зокрема «Ксалтофай» та «Соліква».

Фахівці акцентують увагу на важливості підвищення якості самих призначень. Лікарі мають суворо дотримуватися критеріїв МОЗ щодо документування показань та системно моніторити результати лікування, щоб уникнути помилок при виписуванні електронних рецептів. Наразі фіксуються численні помилки щодо призначення комбінованих препаратів.

Лікування астми та ХОЗЛ

Також, в рамках програми «Доступні ліки» необхідними лікарськими засобами безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом лікаря забезпечуються пацієнти з бронхіальною астмою та хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ).

Важливо, що громадяни за потреби можуть отримувати необхідні ліки безоплатно або з невеликою доплатою за електронним рецептом. До переліку включено 32 торгові назви препаратів. Зокрема, у 2026 році до програми включений «Вентолін Евохалер» (Сальбутамол).

Основні діючі речовини (міжнародні непатентовані назви):

  • «Беклометазон» та «Будесонід»;
  • «Іпратропію бромід» та «Тіотропію бромід»;
  • «Будесонід + Формотерол»;
  • «Сальметерол» та «Флютиказон».
  • Новинка 2026 року: «Вентолін Евохалер» (Сальбутамол).
Підсумки «Національної програми скринінгу 40+»

Окрім питань медикаментозного забезпечення, члени Ради підбили перші підсумки роботи Національної програми скринінгу здоров’я для осіб віком від 40 років (згідно з постановою КМУ № 1652). Станом на середину липня проведено вже 978 обстежень.

Найактивніші медичні заклади області:

  1. Сіверськодонецька міська багатопрофільна лікарня — 265 скринінгів;
  2. Сіверськодонецький консультативно-діагностичний центр та Рубіжанська центральна міська лікарня — 190 скринінгів.

Нагадуємо, що для отримання «Доступних ліків» пацієнту необхідно звернутися до сімейного лікаря для оформлення електронного рецепта. Повний перелік аптек, що беруть участь у програмі, можна дізнатися на сайті НСЗУ або через інформаційну довідку 16-77.

👉 Також стало відомо, що завдяки скоординованій роботі з міжнародними та всеукраїнськими донорами регіон стабільно отримує необхідні ресурси. На понад 30 млн гривень гуманітарної допомоги отримала Луганщина завдяки Товариству Червоного Хреста України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Генштаб підтвердив ураження 12 танкерів, буксира, суховантажу і нафтового терміналу рф

ВІЙНА

рф атакувала торгове судно на Одещині, є загиблі та поранені

ВІЙНА

Придбали застарілі гранатомети для Сил оборони із понад 300 млн збитків – в офісі “Агенції оборонних закупівель” провели обшуки

ПОДІЇ

Рада в 20-й раз продовжила воєнний стан та мобілізацію

ВАЖЛИВО

Перед судом постане так званий «заступник міністра внутрішніх справ по лнр»

КРИМІНАЛ

На росії повністю заборонили експорт дизельного пального

ПОДІЇ

Екскомандиру 155-ї ОМБр повідомили про підозру – ВСП ЗСУ

ПОДІЇ

Майора ЗСУ засуджено до 10 років ув’язнення за махінації з харчами

КРИМІНАЛ

НБУ вводить в обіг банкноту 2000 гривень

ВАЖЛИВО

Понад 80 дітей з Лисичанської громади розпочали відпочинок у Карпатах

ЛУГАНЩИНА

Світовий банк перерахував Україні 3,35 мільярда доларів

ЕКОНОМІКА

Військовим із числа колишніх засуджених надали право на 30 днів відпустки

ПОДІЇ

Розшук командира 155 бригади: затримання 8 військових у справі про викрадення та вбивство цивільних

ВАЖЛИВО

Кепка з логотипом: універсальний рекламний інструмент для бізнесу

СУСПІЛЬСТВО

Відбулось понад 230 боїв, ворог запустив 6,2 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип