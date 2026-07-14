Розширення «Доступних ліків»: допомога при діабеті та хронічних хворобах дихання

Міністерство охорони здоров’я України продовжує оновлювати перелік лікарських засобів у межах програми реімбурсації «Доступні ліки». На засіданні Координаційної міжвідомчої ради при облдержадміністрації обговорили підвищення якості медичної допомоги пацієнтам із цукровим діабетом та хронічними захворюваннями легень (ХОЗЛ, астма). Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у вівторок, 14 липня.

Оновлення для пацієнтів з цукровим діабетом

Лікар-ендокринолог Луганської обласної клінічної лікарні Аліна Сухарко повідомила, що Програма реімбурсації «Доступні ліки» значно розширила пацієнтам доступ до сучасних комбінованих препаратів. Пацієнти отримали кращий доступ до сучасних комбінованих препаратів інсуліну, зокрема «Ксалтофай» та «Соліква».

Фахівці акцентують увагу на важливості підвищення якості самих призначень. Лікарі мають суворо дотримуватися критеріїв МОЗ щодо документування показань та системно моніторити результати лікування, щоб уникнути помилок при виписуванні електронних рецептів. Наразі фіксуються численні помилки щодо призначення комбінованих препаратів.

Лікування астми та ХОЗЛ

Також, в рамках програми «Доступні ліки» необхідними лікарськими засобами безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом лікаря забезпечуються пацієнти з бронхіальною астмою та хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ).

Важливо, що громадяни за потреби можуть отримувати необхідні ліки безоплатно або з невеликою доплатою за електронним рецептом. До переліку включено 32 торгові назви препаратів. Зокрема, у 2026 році до програми включений «Вентолін Евохалер» (Сальбутамол).

Основні діючі речовини (міжнародні непатентовані назви):

«Беклометазон» та «Будесонід»;

«Іпратропію бромід» та «Тіотропію бромід»;

«Будесонід + Формотерол»;

«Сальметерол» та «Флютиказон».

Новинка 2026 року: «Вентолін Евохалер» (Сальбутамол).

Підсумки «Національної програми скринінгу 40+»

Окрім питань медикаментозного забезпечення, члени Ради підбили перші підсумки роботи Національної програми скринінгу здоров’я для осіб віком від 40 років (згідно з постановою КМУ № 1652). Станом на середину липня проведено вже 978 обстежень.

Найактивніші медичні заклади області:

Сіверськодонецька міська багатопрофільна лікарня — 265 скринінгів; Сіверськодонецький консультативно-діагностичний центр та Рубіжанська центральна міська лікарня — 190 скринінгів.

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Нагадуємо, що для отримання «Доступних ліків» пацієнту необхідно звернутися до сімейного лікаря для оформлення електронного рецепта. Повний перелік аптек, що беруть участь у програмі, можна дізнатися на сайті НСЗУ або через інформаційну довідку 16-77.

👉 Також стало відомо, що завдяки скоординованій роботі з міжнародними та всеукраїнськими донорами регіон стабільно отримує необхідні ресурси. На понад 30 млн гривень гуманітарної допомоги отримала Луганщина завдяки Товариству Червоного Хреста України.