Замість кешбеку: як геніальна чекова лотерея Тайваню може принести Україні мільярди

Тіньова економіка — хронічна хвороба України, яка з початком повномасштабної війни набула загрозливих масштабів. За оцінками Міністерства економіки України, у 2025-2026 роках понад 30% українського ВВП (а це сотні мільярдів гривень) перебуває у «тіні». Продавці не видають чеки, бізнес мінімізує прибутки, а держава змушена підвищувати податки для тих, хто працює «в білу», щоб фінансувати оборону.
Традиційний підхід — посилити контроль, збільшити штрафи, влаштувати перевірки. Проте, як свідчить світова практика, метод «батога» має межу ефективності. А що, якби держава зробила кожного українця добровільним і безкоштовним податковим інспектором, запропонувавши замість покарання… гру?
Саме так у 1951 році зробив Тайвань, змінивши правила гри настільки елегантно, що ця система успішно працює вже понад 70 років, а її досвід копіюють країни ЄС.
Тайванське диво: як чек на каву став білетом до мрії
Післявоєнний Тайвань на початку 1950-х років мав типову для багатьох країн проблему: економіка працювала переважно за готівку. Тисячі дрібних магазинів, кіосків та кафе просто не видавали чеки. Немає чека — немає продажу, а отже, і податків. Спроби податкової найняти армію інспекторів, щоб перевіряти кожну торгову точку, були економічно безглуздими: вартість контролю перевищувала б суму зібраних податків.
Міністр фінансів Жень Сяньцюнь запропонував нестандартне розв’язання проблеми. Замість того, щоб змушувати продавців видавати чеки, він вирішив змусити покупців їх вимагати. Рішення було геніальним у своїй простоті: на кожному офіційному фіскальному чеку (tongyi fapiao) почали друкувати унікальний номер, який автоматично ставав учасником державної лотереї.
Інтереси продавця і покупця, які раніше збігалися (обом чек був не потрібен), раптом стали протилежними. Продавець хотів приховати транзакцію, а покупець вимагав чек, бо той міг принести йому мільйони.
Результати впровадження:
- Лише за перший рік роботи системи податкові надходження зросли на 75% — з 29 до 51 млн тайванських доларів.
- Сьогодні, через понад 70 років, лотерея на чеках залишається невіднятною частиною життя на Тайвані. Кожні два місяці розігруються призи, головний з яких сягає 10 млн тайванських доларів (близько 310 тис. доларів США).
- Загальний призовий фонд становить близько 20 млн доларів США на рік. Натомість Тайвань отримує армію з 23 мільйонів громадян-«аудиторів», які пильно стежать за фіскальною дисципліною.
- Витрати на адміністрування податків у Тайвані є одними з найнижчих у світі — менш як 1%.
Ідею підхопили й інші країни. Подібні податкові лотереї успішно впровадили у Греції, Італії, Португалії, Словаччині, Польщі та Латвії.
Українські реалії: пастка кривої Лаффера
В економічній теорії існує фундаментальне правило — крива Лаффера. Вона наочно демонструє математичний парадокс: підвищення податкових ставок збільшує надходження до бюджету лише до певної межі. Якщо податковий тиск стає надмірним, бізнес просто йде в тінь або закривається, і в результаті загальні доходи держави починають стрімко падати.
Сьогодні Україна небезпечно балансує на цій кривій. Намагаючись знайти кошти на оборону, держава регулярно змушена підвищувати податки для тих, хто і так працює прозоро. Але за логікою Лаффера, єдиний ефективний шлях збільшити бюджет в таких умовах — це не витискати останнє з «білого» бізнесу, а розширювати саму базу оподаткування, виводячи з тіні ті самі 30% економіки.
Але поки що ми бачимо лише спроби контролю. Україна робить кроки в напрямку фіскалізації: за даними аналітичної платформи Опендатабот, у 2025 році через ПРРО/РРО пройшло 5,67 трлн грн, що на 28% більше, ніж у 2024 році. Кількість кас продовжує зростати: на середину 2026 року великі платники податків зареєстрували десятки тисяч нових РРО/ПРРО.
Проте, наявність каси не гарантує видачі чека. За 2025 рік податкова провела понад 37 тисяч перевірок і виписала штрафів на 2,3 млрд грн.
Проблема: Перевірки Державної податкової служби — це крапля в морі. Навіть найефективніша ДПС фізично не здатна проконтролювати мільйони щоденних транзакцій у кав’ярнях, на ринках чи в Instagram-магазинах. Клієнт в Україні сьогодні має вкрай слабку мотивацію вимагати фіскальний чек, особливо якщо продавець пропонує знижку за оплату готівкою або переказ на картку фізособи.
Програма «Національний кешбек»: крок у правильному напрямку, але чи достатній?
Частково Україна вже почала використовувати заохочення для покупців. Урядова програма «Національний кешбек», яка охопила близько 5 млн українців, дозволяє отримувати відшкодування за купівлю товарів вітчизняного виробництва.
Проте ця програма має два суттєві недоліки в контексті боротьби з тіньовою економікою:
- Вузький фокус. Вона стимулює купівлю лише певної групи товарів, але не вирішує проблему масового невидачі чеків у сфері послуг (СТО, салони краси, ресторани), де тінь найбільша.
- Сумнівна макроекономічна ефективність. Економісти, зокрема Центру економічної стратегії, критикують програму за високі витрати з бюджету при непропорційно малому впливі на ВВП.
Кешбек — це пряма і дорога субсидія. Лотерея — це дешевий і масовий інструмент контролю.
Якою може бути концепція української «Чекової лотереї»
Україна має ідеальну технічну базу для миттєвого запуску чекової лотереї:
- «Дія» — застосунок, встановлений майже у кожного дорослого українця.
- Система ПРРО — усі фіскальні чеки вже існують в електронному вигляді і миттєво потрапляють на сервери ДПС. Кожен чек має унікальний фіскальний номер або QR-код.
Механіка:
- Громадянин робить покупку і вимагає фіскальний чек.
- Сканує QR-код чека через застосунок «Дія» (або чек автоматично підтягується до профілю користувача через банківські дані, як це налаштовано зараз).
- Кожен підтверджений фіскальний номер стає лотерейним білетом.
- Щомісяця держава проводить відкритий розіграш.
Призовий фонд:
Замість того, щоб роздавати мільярди гривень тонкими шарами (як у програмі кешбеку), держава може виділити відносно невеликий гарантований фонд .
Наприклад:
- Головний приз: 10 млн грн (один переможець на місяць).
- Середні призи: 100 призів по 100 тис. грн.
- Дрібні призи: тисячі виграшів по 100-500 грн (які можна зарахувати на сплату комуналки чи пожертвувати на ЗСУ прямо в «Дії»).
Переваги для держави:
- Нульові інфраструктурні витрати. Система вже існує. Потрібна лише програмна інтеграція ДПС та Міністерства цифрової трансформації.
- Мультиплікатор вигоди. Призовий фонд у кількасот мільйонів гривень на рік — це мізер порівняно з 2,3 млрд грн, які ДПС зібрала лише на штрафах у 2025 році. А збільшення легального обігу (вихід бізнесу з тіні) принесе в бюджет мільярди гривень від ПДВ та податку на прибуток, уникнувши при цьому пастки кривої Лаффера.
- Зміна культури. Запитання «А можна чек?» перестане бути маркером конфліктного покупця і стане загальнонаціональною нормою.
Висновок
Боротьба з тіньовою економікою не завжди вимагає закручування гайок, збільшення кількості податківців чи жорстких санкцій. Історія Тайваню, що почалася у 1951 році і триває донині, доводить: іноді достатньо змінити правила гри так, щоб громадянам стало вигідно захищати інтереси держави.
В умовах, коли Україна шукає кожну гривню на оборону і намагається вивести з тіні третину своєї економіки, впровадження «чекової лотереї» на базі системи ПРРО та «Дії» виглядає не просто експериментом, а логічним, дешевим та максимально ефективним кроком. Це інвестиція в зміну податкової культури, де держава і громадянин стають партнерами, а не наглядачами.