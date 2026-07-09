Замість кешбеку: як геніальна чекова лотерея Тайваню може принести Україні мільярди

Тіньова економіка — хронічна хвороба України, яка з початком повномасштабної війни набула загрозливих масштабів. За оцінками Міністерства економіки України, у 2025-2026 роках понад 30% українського ВВП (а це сотні мільярдів гривень) перебуває у «тіні». Продавці не видають чеки, бізнес мінімізує прибутки, а держава змушена підвищувати податки для тих, хто працює «в білу», щоб фінансувати оборону.

Традиційний підхід — посилити контроль, збільшити штрафи, влаштувати перевірки. Проте, як свідчить світова практика, метод «батога» має межу ефективності. А що, якби держава зробила кожного українця добровільним і безкоштовним податковим інспектором, запропонувавши замість покарання… гру?

Саме так у 1951 році зробив Тайвань, змінивши правила гри настільки елегантно, що ця система успішно працює вже понад 70 років, а її досвід копіюють країни ЄС.

Тайванське диво: як чек на каву став білетом до мрії

Післявоєнний Тайвань на початку 1950-х років мав типову для багатьох країн проблему: економіка працювала переважно за готівку. Тисячі дрібних магазинів, кіосків та кафе просто не видавали чеки. Немає чека — немає продажу, а отже, і податків. Спроби податкової найняти армію інспекторів, щоб перевіряти кожну торгову точку, були економічно безглуздими: вартість контролю перевищувала б суму зібраних податків.

Міністр фінансів Жень Сяньцюнь запропонував нестандартне розв’язання проблеми. Замість того, щоб змушувати продавців видавати чеки, він вирішив змусити покупців їх вимагати. Рішення було геніальним у своїй простоті: на кожному офіційному фіскальному чеку (tongyi fapiao) почали друкувати унікальний номер, який автоматично ставав учасником державної лотереї.

Інтереси продавця і покупця, які раніше збігалися (обом чек був не потрібен), раптом стали протилежними. Продавець хотів приховати транзакцію, а покупець вимагав чек, бо той міг принести йому мільйони.

Результати впровадження:

Лише за перший рік роботи системи податкові надходження зросли на 75% — з 29 до 51 млн тайванських доларів.

Сьогодні, через понад 70 років, лотерея на чеках залишається невіднятною частиною життя на Тайвані. Кожні два місяці розігруються призи, головний з яких сягає 10 млн тайванських доларів (близько 310 тис. доларів США).

Загальний призовий фонд становить близько 20 млн доларів США на рік. Натомість Тайвань отримує армію з 23 мільйонів громадян-«аудиторів», які пильно стежать за фіскальною дисципліною.

Витрати на адміністрування податків у Тайвані є одними з найнижчих у світі — менш як 1%.

Ідею підхопили й інші країни. Подібні податкові лотереї успішно впровадили у Греції, Італії, Португалії, Словаччині, Польщі та Латвії.

Українські реалії: пастка кривої Лаффера

В економічній теорії існує фундаментальне правило — крива Лаффера. Вона наочно демонструє математичний парадокс: підвищення податкових ставок збільшує надходження до бюджету лише до певної межі. Якщо податковий тиск стає надмірним, бізнес просто йде в тінь або закривається, і в результаті загальні доходи держави починають стрімко падати.

Сьогодні Україна небезпечно балансує на цій кривій. Намагаючись знайти кошти на оборону, держава регулярно змушена підвищувати податки для тих, хто і так працює прозоро. Але за логікою Лаффера, єдиний ефективний шлях збільшити бюджет в таких умовах — це не витискати останнє з «білого» бізнесу, а розширювати саму базу оподаткування, виводячи з тіні ті самі 30% економіки.

Але поки що ми бачимо лише спроби контролю. Україна робить кроки в напрямку фіскалізації: за даними аналітичної платформи Опендатабот, у 2025 році через ПРРО/РРО пройшло 5,67 трлн грн, що на 28% більше, ніж у 2024 році. Кількість кас продовжує зростати: на середину 2026 року великі платники податків зареєстрували десятки тисяч нових РРО/ПРРО.

Проте, наявність каси не гарантує видачі чека. За 2025 рік податкова провела понад 37 тисяч перевірок і виписала штрафів на 2,3 млрд грн.

Проблема: Перевірки Державної податкової служби — це крапля в морі. Навіть найефективніша ДПС фізично не здатна проконтролювати мільйони щоденних транзакцій у кав’ярнях, на ринках чи в Instagram-магазинах. Клієнт в Україні сьогодні має вкрай слабку мотивацію вимагати фіскальний чек, особливо якщо продавець пропонує знижку за оплату готівкою або переказ на картку фізособи.

Програма «Національний кешбек»: крок у правильному напрямку, але чи достатній?

Частково Україна вже почала використовувати заохочення для покупців. Урядова програма «Національний кешбек», яка охопила близько 5 млн українців, дозволяє отримувати відшкодування за купівлю товарів вітчизняного виробництва.

Проте ця програма має два суттєві недоліки в контексті боротьби з тіньовою економікою:

Вузький фокус. Вона стимулює купівлю лише певної групи товарів, але не вирішує проблему масового невидачі чеків у сфері послуг (СТО, салони краси, ресторани), де тінь найбільша. Сумнівна макроекономічна ефективність. Економісти, зокрема Центру економічної стратегії, критикують програму за високі витрати з бюджету при непропорційно малому впливі на ВВП.

Кешбек — це пряма і дорога субсидія. Лотерея — це дешевий і масовий інструмент контролю.

Якою може бути концепція української «Чекової лотереї»

Україна має ідеальну технічну базу для миттєвого запуску чекової лотереї:

«Дія» — застосунок, встановлений майже у кожного дорослого українця.

— застосунок, встановлений майже у кожного дорослого українця. Система ПРРО — усі фіскальні чеки вже існують в електронному вигляді і миттєво потрапляють на сервери ДПС. Кожен чек має унікальний фіскальний номер або QR-код.

Механіка:

Громадянин робить покупку і вимагає фіскальний чек. Сканує QR-код чека через застосунок «Дія» (або чек автоматично підтягується до профілю користувача через банківські дані, як це налаштовано зараз). Кожен підтверджений фіскальний номер стає лотерейним білетом. Щомісяця держава проводить відкритий розіграш.

Призовий фонд:

Замість того, щоб роздавати мільярди гривень тонкими шарами (як у програмі кешбеку), держава може виділити відносно невеликий гарантований фонд .

Наприклад:

Головний приз: 10 млн грн (один переможець на місяць).

10 млн грн (один переможець на місяць). Середні призи: 100 призів по 100 тис. грн.

100 призів по 100 тис. грн. Дрібні призи: тисячі виграшів по 100-500 грн (які можна зарахувати на сплату комуналки чи пожертвувати на ЗСУ прямо в «Дії»).

Переваги для держави:

Нульові інфраструктурні витрати. Система вже існує. Потрібна лише програмна інтеграція ДПС та Міністерства цифрової трансформації.

Система вже існує. Потрібна лише програмна інтеграція ДПС та Міністерства цифрової трансформації. Мультиплікатор вигоди. Призовий фонд у кількасот мільйонів гривень на рік — це мізер порівняно з 2,3 млрд грн, які ДПС зібрала лише на штрафах у 2025 році. А збільшення легального обігу (вихід бізнесу з тіні) принесе в бюджет мільярди гривень від ПДВ та податку на прибуток, уникнувши при цьому пастки кривої Лаффера.

Призовий фонд у кількасот мільйонів гривень на рік — це мізер порівняно з 2,3 млрд грн, які ДПС зібрала лише на штрафах у 2025 році. А збільшення легального обігу (вихід бізнесу з тіні) принесе в бюджет мільярди гривень від ПДВ та податку на прибуток, уникнувши при цьому пастки кривої Лаффера. Зміна культури. Запитання «А можна чек?» перестане бути маркером конфліктного покупця і стане загальнонаціональною нормою.

Висновок

Боротьба з тіньовою економікою не завжди вимагає закручування гайок, збільшення кількості податківців чи жорстких санкцій. Історія Тайваню, що почалася у 1951 році і триває донині, доводить: іноді достатньо змінити правила гри так, щоб громадянам стало вигідно захищати інтереси держави.

В умовах, коли Україна шукає кожну гривню на оборону і намагається вивести з тіні третину своєї економіки, впровадження «чекової лотереї» на базі системи ПРРО та «Дії» виглядає не просто експериментом, а логічним, дешевим та максимально ефективним кроком. Це інвестиція в зміну податкової культури, де держава і громадянин стають партнерами, а не наглядачами.