Зеленський назвав причину звільнення Михайла Федорова

Причиною відставки міністра оборони Михайла Федорова стала відсутність належного діалогу та ефективної комунікації між керівництвом оборонного відомства та Генеральним штабом ЗСУ. Про це заявив шостий президент України В.О. Зеленський у четвер, 16 липня 2026 року, під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.

Шостий глава держави підкреслив, що відсутність внутрішньої координації змусила його особисто втрутитися в ситуацію та ухвалити кадрове рішення.

«Я дуже хотів би єдності»

В.О. Зеленський детально роз’яснив мотиви свого рішення та зазначив, що не знімає відповідальності за виникнення цієї управлінської кризи з себе як із керівника держави.

📢 «Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не тільки сторін, і моя. Тобто я не знімаю (з себе – ред.) відповідальності. І як я вам сказав, я поважаю сторони, я знаю їхні плюси, знаю їхні мінуси і дуже хочеться, щоб вони посилювали Україну, але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід – або одна сторона, або інша, бо без (мене – ред.) вони не сідають (за стіл переговорів – ред.). Ви розумієте? Я – президент України. А є Міністерство оборони, є керівництво армії. Вони повинні працювати самі щоденно постійно», – розповів Зеленський.

Він окремо зауважив, що проблема комунікації була системною і стосувалася не лише керівників відомств особисто:

📢 «Складний, до речі, на різних рівнях. Питання не тільки в особистостях», – зазначив глава держави і додав, що головним завданням майбутнього міністра оборони стане налагодження діалогу з армією.

Зеленський наголосив, що керівники військових структур мають уміти домовлятися та координувати кроки самостійно:

📢 «Але і повинні вирішувати деякі елементи на своєму рівні… Тому послідовність своїх дій, безумовно, я буду демонструвати. Я просто показую – якщо сторони не можуть вирішити питання, прийдеться вирішувати мені», – заявив глава держави.

Подальша доля Федорова в команді

Попри відставку з посади міністра, президент висловив сподівання, що ексголова Міноборони продовжить працювати на користь держави у новому статусі:

📢 «Ми проговоримо трішки пізніше, як це буде виглядати», – резюмував він.

Нагадаємо, раніше сьогодні колишній очільник Міноборони Михайло Федоров під час власного брифінгу підтвердив наявність серйозного конфлікту з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За словами Федорова, Сирський фактично висунув президенту ультиматум щодо його перебування на посаді.

Водночас сам головком ЗСУ раніше стверджував, що між ним та Федоровим виникали суто робочі протиріччя, які вирішувалися у штатному порядку без ознак системного протистояння.