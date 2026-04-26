В Україні повідомили про рекордні темпи відновлення доріг

Денис Молотов
Фото: Офіційний канал новин і важливих повідомлень від Премʼєр-міністерки / 25.04.2026

В Україні зафіксовано найвищі за останні шість років темпи відновлення дорожнього покриття. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, станом на зараз по всій країні вже ліквідовано понад 5,7 млн квадратних метрів пошкоджень на дорогах міжнародного та державного значення.

📌 Уряд встановив чіткі терміни для виконання ремонтів:
  • до 1 травня — завершення поточних робіт на трасах міжнародного значення
  • до 1 червня — завершення ремонтів на дорогах національного значення

📊 Свириденко зазначила, що Міністерство розвитку громад та територій разом з Агентством відновлення забезпечили прискорення виконання робіт. Наразі:

  • щодня працює понад 200 бригад;
  • залучено майже 2 000 працівників.
⚠️ Окрему увагу приділяють відновленню логістичних маршрутів у прифронтових районах. Відповідно до рішення Кабінету Міністрів, дорожні роботи розпочалися у 40-кілометровій зоні від лінії зіткнення.

☝️ Через підвищені ризики безпеки до виконання завдань залучено підрозділи Державної спеціальної служби транспорту. Вони враховують:

  • оперативну ситуацію на ділянках;
  • пріоритетність маршрутів для військових;
  • потреби евакуації населення.

Як повідомлялося, базові ямкові ремонти на міжнародних та національних трасах, зокрема у прифронтових регіонах, стартували на початку березня.

Також нагадаємо, що Україна відкрила перший аграрний хаб на заході Африки — у Республіці Гана — в межах ініціативи Food from Ukraine.

