В Україні повідомили про рекордні темпи відновлення доріг

В Україні зафіксовано найвищі за останні шість років темпи відновлення дорожнього покриття. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За її словами, станом на зараз по всій країні вже ліквідовано понад 5,7 млн квадратних метрів пошкоджень на дорогах міжнародного та державного значення.
📌 Уряд встановив чіткі терміни для виконання ремонтів:
- до 1 травня — завершення поточних робіт на трасах міжнародного значення
- до 1 червня — завершення ремонтів на дорогах національного значення
📊 Свириденко зазначила, що Міністерство розвитку громад та територій разом з Агентством відновлення забезпечили прискорення виконання робіт. Наразі:
- щодня працює понад 200 бригад;
- залучено майже 2 000 працівників.
⚠️ Окрему увагу приділяють відновленню логістичних маршрутів у прифронтових районах. Відповідно до рішення Кабінету Міністрів, дорожні роботи розпочалися у 40-кілометровій зоні від лінії зіткнення.
☝️ Через підвищені ризики безпеки до виконання завдань залучено підрозділи Державної спеціальної служби транспорту. Вони враховують:
- оперативну ситуацію на ділянках;
- пріоритетність маршрутів для військових;
- потреби евакуації населення.
Як повідомлялося, базові ямкові ремонти на міжнародних та національних трасах, зокрема у прифронтових регіонах, стартували на початку березня.
