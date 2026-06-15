Для мешканців Кремінської громади збільшено розміри компенсації першого внеску за програмами іпотеки

Для мешканців Кремінської громади збільшено розмір компенсації першого внеску за програмами «єОселя» та «Житло для ВПО». Кремінською міською військовою адміністрацією офіційно внесено відповідні зміни до Порядку надання матеріальної соціальної допомоги для часткової компенсації першого внеску та щомісячного платежу за пільговими іпотечними кредитами. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Місцева влада оновила фінансові параметри підтримки громадян, які купують нерухомість. Оновлені умови компенсації виглядають наступним чином:

одноразова матеріальна соціальна допомога для компенсації частини першого внеску за пільговими іпотечними кредитами у межах державної програми «єОселя» збільшена до розміру 70% першого внеску, але не більше ніж 300 тис. грн;

одноразова матеріальна соціальна допомога для компенсації частини першого внеску за пільговими іпотечними кредитами у межах державної програми «Житло для ВПО» збільшена до розміру 80% від суми першого внеску, але не більше 300 тис. грн.

Критерії та умови отримання фінансової допомоги

Право на отримання вказаної матеріальної підтримки мають внутрішньо переміщені особи з-поміж мешканців Кремінської міської територіальної громади (МТГ).

Допомога від військової адміністрації надається за суворого дотримання таких умов:

пільговий іпотечний кредит надано Заявнику у межах державних програм «єОселя» або «Житло для ВПО» після 01.07.2026 року;

заявник придбав житлову нерухомість за державними програмами «єОселя» та «Житло для ВПО» після 01.07.2026 року;

заявник станом на 24.02.2022, а також на день подання заяви має зареєстроване місце проживання на території Кремінської МТГ, або є внутрішньо переміщеною особою, у якої до 24.02.2022 року фактичне місце проживання/перебування було на території Кремінської МТГ;

заявник офіційно зареєстрований як внутрішньо переміщена особа в населених пунктах України.

Придбана житлова нерухомість обов’язково має бути оформлена суворо у межах державних програм «єОселя» або «Житло для ВПО».

Перелік необхідних документів для подання заяви

Заявник після офіційного укладання іпотечного договору та договору купівлі-продажу житлової нерухомості подає особисту заяву. До неї додається чітко визначений пакет документів для верифікації даних.

До переліку обов’язкових документів входять:

згода на обробку персональних даних;

копія документів, що посвідчують особу (паспорт / ID-картка);

витяг з реєстру територіальної громади;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають таку відмітку у паспорті);

копія довідки про взяття на облік ВПО;

копія довідки про взяття на облік ВПО до 24.02.2022 року, (для ВПО до 24.02.2022 року);

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

копія іпотечного договору укладеного між іпотекодержателем та Заявником на придбання житлової нерухомості, який завірений нотаріально;

копія договору купівлі- продажу житлової нерухомості, укладеного між продавцем та Заявником, який завірений нотаріально;

копія платіжного доручення про сплату першого внеску;

довідка за реквізитами для поповнення з банківської установи.

Куди звертатися: контакти та адреса прийому громадян

Заява з усім пакетом відповідних документів подається до Кремінської МВА за допомогою послуг поштового зв’язку або приноситься особисто.

Прийом документів здійснюється за адресою:

Адреса: м. Рівне, вул. Кавказька 9А, кабінет 210.

м. Рівне, вул. Кавказька 9А, кабінет 210. Телефон для довідок та отримання деталей: 050-823-79-49.

Спеціалісти адміністрації проводять прийом громадян та надають розгорнуті профільні консультації щодо заповнення бланків та перевірки платіжних доручень.

👉 Також нагадаємо, що Сіверськодонецькою МВА виплачено ще майже 650 000 гривень військовослужбовцям громади та членам їх родин.