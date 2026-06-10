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кремль використовує мільйони пенсіонерів як рабочу силу

Денис Молотов
Денис Молотов
кремль використовує мільйони пенсіонерів як рабочу силу 01
Фото ілюстративне з відкритих джерел.

На росії на тлі зростання комунальних тарифів, цін на ліки та продукти – близько 7 млн пенсіонерів змушені продовжувати працювати. За даними Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ), кремль планує розширювати залучення осіб пенсійного та передпенсійного віку. Головною причиною такого кроку став масштабний дефіцит робочої сили в країні.

За наявними оцінками, із 40,3 млн російських пенсіонерів близько 7 млн осіб наразі продовжують працювати. Ключовим фактором для цього називають постійне зростання комунальних платежів, а також цін на базові продукти та медикаменти.

Заяви посадовців та плани перекваліфікації
кремль використовує мільйони пенсіонерів як рабочу силу
Фото ілюстративне з відкритих джерел.

За словами глави Центробанку рф Ельвіри Набіулліної, країна ще ніколи не відчувала такого гострого дефіциту робочої сили. Очільник Мінекономрозвитку рф Максим Рєшєтніков уже заявив, що влада планує частково вирішувати цю проблему через працевлаштування діючих пенсіонерів та людей передпенсійного віку.

Для залучення літніх кадрів російські урядовці обіцяють:

  • програми професійної перекваліфікації;
  • спеціальні короткі навчальні курси;
  • гнучкі графіки роботи.

📢 «Зважаючи на те, що середня тривалість життя на росії становить приблизно 74 роки, російські пенсіонери мають “реальний шанс” отримати “другу молодість” на заслуженому відпочинку. Проте триватиме вона недовго, адже повернення до трудового строю швидко створить нові проблеми», – відзначили у відомстві.

Проблемні сектори економіки та наслідки

Основна нестача кадрів на рф наразі спостерігається за робітничими спеціальностями, на промислових виробництвах, у медицині, а також у логістиці. Тож, додають у СЗРУ, нині складно уявити, як літній інженер, уже маючи проблеми зі здоров’ям, перекваліфікується на робітника і суттєво допоможе виробничому процесу.

Проте, зазначають у розвідці, навіть формальне залучення літніх людей на ринок праці дозволить російським урядовцям у найближчій перспективі продемонструвати суспільству «эфективність» такого трудового ресурсу.

У СЗР України прогнозують, що подальше розширення залучення пенсіонерів до ринку праці може використовуватися як підстава для майбутніх змін пенсійної системи під приводом демографічних викликів.

Загальне падіння російської економіки

Кадрова криза розгортається на тлі суттєвих фінансових проблем країни. Нагадаємо, за результатами січня-травня 2026 року дефіцит федерального бюджету росії становив 6,01 трлн рублів, або 2,6% від загального обсягу ВВП.

Тим часом спад економіки рф визнав і місцевий диктатор володимир путін. За його словами, у січні поточного року валовий внутрішній продукт росії виявився на 2,1% нижчим, ніж рік тому.

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