Знищення воєнних спроможностей ворога на Луганщині

Співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях як на лінії фронту, так і в глибокому тилу продовжують щоденну роботу з підриву воєнних спроможностей ворога. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Протягом травня зусилля наших бійців були зосереджені на знищенні живої сили, логістичних вузлів та ураженні військових об’єктів, які російські війська стягнули на Луганщину. Низку результативних спецоперацій проведено спільно зі спецпризначенцями Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ та бійцями 1-го Окремого центру безпілотних систем СБС ЗСУ. Кожен знищений склад або вузол зв’язку безпосередньо впливає на спроможність ворога вести бойові дії та рятує життя українських захисників.

✅ Результати бойової роботи у містах та районах

Ефективні удари українських безпілотників та спеціальні заходи дозволили надати суттєвих втрат підрозділам загарбників в окупованих населених пунктах.

Бойова робота СБУ та Сил оборони у травні характеризується такими результатами:

Кадіївка — масованою атакою українських дронів зруйновано пункт дислокації особового складу та ремонтну базу армії рф, де, зокрема, обслуговувались ворожі БпЛА. Втрати противника в живій силі склали понад 60 осіб убитими та пораненими. Також спалено значну кількість колісної техніки;

— масованою атакою українських дронів зруйновано пункт дислокації особового складу та ремонтну базу армії рф, де, зокрема, обслуговувались ворожі БпЛА. Втрати противника в живій силі склали понад 60 осіб убитими та пораненими. Також спалено значну кількість колісної техніки; Білокуракине — знищено російську систему РЕБ Р-330Ж «Житель», яку загарбники намагалися приховати на території захопленого фермерського господарства;

— знищено російську систему РЕБ Р-330Ж «Житель», яку загарбники намагалися приховати на території захопленого фермерського господарства; Сорокине, Сватове, Луганськ — вчергове уражено ешелони та резервуари з пальним, польові склади боєприпасів та об’єкти телекомунікаційної інфраструктури;

— вчергове уражено ешелони та резервуари з пальним, польові склади боєприпасів та об’єкти телекомунікаційної інфраструктури; Кремінщина — ліквідовано польовий склад боєприпасів та обладнання зв’язку загарбників.

➡️ Викриття ворожих пособників та економічних донорів рф

Окрім безпосередньої ліквідації ворога на полі бою, спецслужба активно очищує внутрішній простір країни від бізнесменів, які фінансують агресію.

У Києві та Дніпрі співробітники СБУ затримали власників чотирьох комерційних підприємств. Вони після окупації частини Луганської області перереєстрували бізнес за законодавством рф та сплачували податки до бюджету держави-агресора. Підконтрольні їм підприємства надавали послуги окупаційним структурам, у тому числі російським банківським установам, задіяним у фінансуванні військово-промислового комплексу рф.

Крім того, фігуранти однієї зі справ добровільно фінансували незаконну силову структуру окупаційного режиму. Наразі їм офіційно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

⚖️ Судові вироки для агентів та політиків

Завдяки зібраній доказовій базі СБУ, українські суди призначають колаборантам та ворожим поплічникам реальні терміни ув’язнення.

Протягом звітного періоду винесено такі судові вироки:

15 років тюрми коригувальниці з Краматорська — до реального терміну ув’язнення з конфіскацією майна засуджено ворожу агентку, затриману СБУ у листопаді 2025 року. Працівниця мілітарі-магазину розвідувала для ворога бойові позиції Сил оборони, розташування мобільних блокпостів та фортифікаційних споруд ЗСУ. (Подробиці справи);

— до реального терміну ув’язнення з конфіскацією майна засуджено ворожу агентку, затриману СБУ у листопаді 2025 року. Працівниця мілітарі-магазину розвідувала для ворога бойові позиції Сил оборони, розташування мобільних блокпостів та фортифікаційних споруд ЗСУ. (Подробиці справи); Заочний вирок депутату держдуми рф — на підставі доказів СБУ 15 років тюрми заочно отримав депутат держдуми від партії «єдіная росія» Віктор Водолацький. Посадовець публічно підтримує окупацію України, закликає до знищення воїнів ЗСУ та координує політичну присутність агресора на захоплених територіях через так звані «гуманітарні центри». (Деталі справи).

Працюємо далі до повної Перемоги України! Пресслужба СБУ в Луганській області.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України офіційно завершила досудове розслідування щодо колишньої судді Кіровського міського суду Луганської області. Жінка після окупації регіону добровільно перейшла на бік ворога та наразі активно співпрацює із загарбниками.