3-й ОШБр передали від Луганщини БпЛА майже на 20 мільйонів гривень

Очільник Луганщини Олексій Харченко зустрівся з військовими 3-ї окремої штурмової бригади, які боронять країну на східному фронті. Про це офіційно повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) у понеділок, 15 червня.

Влада регіону продовжує підтримувати постійний зв’язок із підрозділами Сил оборони України. Військові виконують завдання безпосередньо на лінії бойового зіткнення, стримуючи просування окупаційних військ.

📢 «Бійці бригади утримують частину території Луганщини, про начебто повне захоплення якої росіяни встигли оголосити вже декілька разів. Але там і сьогодні Сили оборони України відбивають ворожі навали», – зазначив Олексій Харченко.

Пріоритети обласної влади та взаємодія із захисниками

Начальник ОВА наголосив, що всебічна підтримка бригад, які тримають східний фронт і Луганщину зокрема – перебуває у безумовному пріоритеті обласної влади. Координація дій дозволяє оперативно реагувати на виклики сучасної високотехнологічної війни.

Алгоритм взаємодії військової адміністрації із бойовими підрозділами:

проведення регулярних особистих зустрічей із командуванням на передових позиціях;

підтримання постійного дистанційного зв’язку для моніторингу поточної оперативної ситуації;

максимально швидке вирішення логістичних питань та прискорення постачання необхідного майна.

Передача сучасної безпілотної техніки для 3-ї ОШБр

Основним результатом чергової координаційної зустрічі стало постачання великої партії важливого обладнання. Воно дозволить штурмовикам цілодобово фіксувати переміщення техніки противника та виконувати ефективну роботу із захисту держави.

📢 «Зустрічаючись або спілкуючись дистанційно, ми постійно запитуємо про першочергові потреби хлопців. Намагаємося швидше вирішити їхні питання. Прискорити постачання необхідного. На цей раз привезли квадрокоптери DJI Matrice 4T на загальну суму 19 881 990 гривень», – повідомив начальник обласної військової адміністрації.

Сучасні дрони передані представникам бригади безпосередньо у зоні виконання бойових завдань. Техніка вже найближчим часом стане на службу для повітряної розвідки на Луганському напрямку.

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👉 Також нагадаємо, що відтепер органи влади на місцях мають законодавче право розробляти власні програми будівництва фортифікаційних споруд. Також вони можуть ухвалювати програми для фінансової та матеріальної підтримки сектору оборони та безпеки.