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Авіаудар по Херсону: наслідки чергової російської атаки

Денис Молотов
Денис Молотов
Авіаудар по Херсону: наслідки чергової російської атаки 03
Фото: наслідки російських атак на Херсонщині / ДСНС України / 13.06.2026

російські воєнні злочинці завдали авіаудару по підприємству в Херсоні. Про це в суботу, 13 червня, офіційно повідомила пресслужба ДСНС України.

Сьогодні вранці російські війська завдали авіаудару по одному з районів міста. Внаслідок ворожої атаки на території підприємства виникла пожежа у двох складських приміщеннях. Вогнеборці негайно вирушили на місце події, щоб усунути наслідки російської атаки та запобігти поширенню вогню.

📢 «Виникла пожежа у двох складських приміщеннях. Рятувальники, працюючи під постійною загрозою атак ворожих дронів, ліквідували пожежу. На щастя, без постраждалих», – йдеться в повідомленні.

Артилерійський обстріл Бериславського району

Попри ліквідацію пожежі в обласному центрі, безпекова ситуація в регіоні залишалася напруженою протягом усього дня. Окупаційна російська армія продовжила обстрілювати правобережжя Херсонщини з різних видів озброєння.

У Херсонській ОВА додатково повідомили, що близько 13:30 росіяни обстріляли з артилерії Новоолександрівку. Внаслідок цієї атаки поранення отримали місцеві мешканці.

Інформація щодо поранених та постраждалих за добу в регіоні:

  • 75-річний чоловік — отримав важкі мінно-вибухові травми під час артилерійського обстрілу Новоолександрівки;
  • 69-річна жінка — також постраждала у Новоолександрівці, у неї діагностовано мінно-вибухове ураження;
  • 41-річний херсонець — постраждав від безпосередньої ворожої дронової атаки у Дніпровському районі міста.
Стан постраждалих та медична допомога

Усі постраждалі внаслідок денних обстрілів були оперативно госпіталізовані до медичних закладів. Нині лікарі надають потерпілим громадянам усю необхідну екстрену допомогу.

Правоохоронці та екстрені служби продовжують фіксувати результати чергових злочинів армії рф проти цивільного населення Херсонщини.

👉 Також нагадаємо, що росіяни завдали удару керованими авіабомбами (КАБ) по ринку у селищі Васильківка Синельниківського району Дніпропетровської області.

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