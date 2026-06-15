Відбиття масованого удару: ППО збито понад 600 ворожих цілей

У ніч на понеділок, 15 червня, Україна пережила ще одну хвилю жорстоких обстрілів, організованих російськими окупаційними силами. Як повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України та провідні моніторингові ресурси, під час нападу ворог застосував сучасне ракетне озброєння та різноманітну безпілотну техніку.

Основний удар окупаційна армія спрямувала на столицю та Київську область. Також важкими ракетами різного типу було атаковано Дніпро та Харків.

Статистика відбиття повітряного нападу

Українські зенітні підрозділи та мобільні вогневі групи (МВГ) вели запеклий повітряний бій протягом кількох годин поспіль. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 632 цілі – 50 ракет та 582 безпілотники (БпЛА) різних типів.

Номенклатура знищених засобів повітряного нападу ворога:

5 протикорабельних ракет 3М22 «Циркон»;

15 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;

582 ворожих БпЛА різних типів.

Попри високу ефективність роботи засобів ППО, повністю уникнути пошкоджень інфраструктури не вдалося через надзвичайну щільність нальоту.

Наслідки влучань та падіння уламків у регіонах

За попередньою інформацією, станом на 08.00 зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях. Також підтверджено падіння збитих засобів (уламки) БпЛА на 12 локаціях у кількох областях країни.

Нагадаємо, у Києві повітряна тривога тривала кілька годин поспіль. Столиця зазнала значних руйнувань, зокрема на більш як 40 локаціях у різних районах міста. Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків.

Атака на святиню: пожежа в Успенському соборі

Окремим актом варварства став цілеспрямований удар окупантів по об’єктах культурної спадщини. росія навмисно спрямувала удари на Національний заповідник «Києво-Печерська лавра».

Одне з ворожих влучань стало причиною масштабної пожежі в Успенському соборі. Наразі на місці події працюють посилені загони рятувальників, які намагаються приборкати вогонь та врятувати унікальні історичні артефакти. Інформація щодо загальної кількості постраждалих та масштабів руйнувань у Лаврі продовжує уточнюватися.

👉 Також нагадаємо росія у ніч проти понеділка 15 червня, здійснила атаку на Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві – одну з найдавніших кінематографічних установ України. Внаслідок цього було втрачено найбільшу та найстарішу колекцію костюмів у країні.