Ракетний удар по столиці: Повітряні Сили звернулись до українців

Атака російських терористів на Київ, що сталася цієї ночі, є однією з найбільш масштабних за кількістю використаних балістичних ракет. Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що під час оборони столиці українські військові активно застосовували зенітні ракетні комплекси «Patriot» для перехоплення повітряних цілей ворога.

📢 «Черговий масований обстріл Києва – один із найбільших за кількістю балістики. Протиповітряна оборона застосовує Patriot», – написав Ігнат.

Масштаб удару та робота протиповітряної оборони

Під час нічного обстрілу, який стався 15 червня, росія, за попередніми даними, випустила по Києву близько 30 балістичних ракет. Це призвело до надзвичайно високого навантаження на українську систему протиповітряної оборони. Внаслідок атаки, на жаль, зафіксовані жертви, постраждалі та серйозні руйнування в різних районах міста.

Завдяки, тому що Повітряні сили задіяли американські зенітні ракетні комплекси, вдалося зірвати першочерговий задум ворога щодо повного знищення критичних об’єктів. Проте бойова робота супроводжувалася значною кількістю уламків, які падали на житлові квартали.

⚠️ Заклик до громадян та протидія російським фейкам

Речник Повітряних сил окремо звернувся до цивільного населення з важливим застереженням. Він закликав громадян не публікувати у соціальних мережах фотографії уламків ракет, оскільки ці матеріали можуть бути оперативно використані російською пропагандою для створення фейкових наративів.

Юрій Ігнат повідомив про конкретні випадки інформаційних маніпуляцій ворога:

після завершення атаки в інтернеті почали масово з’являтися фото фрагментів ракети «Patriot»;

імовірно, це були залишки протиракети тієї системи, що успішно збила російський гіперзвуковий «Циркон». Ці світлини швидко підхоплюють російські пропагандисти для розповсюдження неправдивої інформації;

ворог використовує фотографії для просування абсурдного наративу про те, нібито Україна обстрілює саму себе.

📢 «Ось приклад, як ворог використовує будь-який український контент для просування власних наративів та пропаганди: чергова брехня про те, що ми самі себе обстріляли», – зазначив Ігнат.

Військові вкотре наголошують на важливості дотримання інформаційної тиші під час та після завершення ворожих атак. Будь-які публікації кадрів роботи ППО або залишків ракет допомагають окупантам коригувати наступні удари та вести інформаційну війну.

👉 Також повідомлялось, що росія у ніч проти понеділка 15 червня, здійснила атаку на Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві – одну з найдавніших кінематографічних установ України.