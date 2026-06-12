Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Одещини, є поранені

Окупаційні російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі Одещини. Внаслідок ворожої повітряної атаки двоє осіб зазнали осколкових поранень. Про це офіційно повідомив глава Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у п’ятницю, 12 червня.

Військові країни-агресора продовжують прицільно нищити об’єкти життєзабезпечення та житловий фонд у південних регіонах України.

Наслідки влучання у приватному секторі

Перший ракетний удар припав на житлові квартали. Ворожа ракета розірвалася серед осель мирних жителів, що спричинило масштабне загоряння та руйнування будівель.

📢 «На півдні регіону ворожа ракета влучила у приватний сектор. Спалахнули три житлові будинки, ще три пошкоджено. На жаль, дві людини отримали осколкові поранення», – зазначив Кіпер.

Нині всім постраждалим громадянам медики оперативно надають необхідну допомогу. Також на місці надзвичайної події продовжують працювати співробітники ДСНС та всі відповідні екстрені служби. Офіційна інформація щодо постраждалих та наслідків атаки наразі уточнюється.

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Другий ракетний удар по підприємству регіону

Невдовзі після першої атаки російська армія здійснила повторний обстріл тієї самої частини області. Цього разу під вогневим ударом опинився об’єкт відновлюваної енергетики.

Наслідки повторної атаки:

ворожий боєприпас пошкодив сонячні панелі на великій території підприємства;

внаслідок вибуху на промисловому майданчику постраждалих чи загиблих немає;

на території об’єкта тривають комплексні роботи з оперативного усунення наслідків ураження.

📢 «Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру півдня Одещини. Ще одним ракетним ударом пошкоджено сонячні панелі на території підприємства. Постраждалих, на щастя, немає», – повідомив очільник ОВА.

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Масштабна нічна атака на українські міста

Варто додати, що ці обстріли стали продовженням масованого терору. Нагадаємо, у ніч проти 12 червня росія атакувала Україну 117 дронами різних типів. Підрозділи української ППО перехопили більшість повітряних цілей.

Раніше також повідомлялося, що вночі рашисти вдарили по об’єктах Укрзалізниці у Сумській області. Там одна працівниця залізниці загинула, а інша – отримала важкі травми.

Водночас у Бориспільському районі Київщини рятувальники ліквідували масштабну пожежу площею 2000 кв. м. Вона виникла внаслідок російського удару дроном по місцевому об’єкту інфраструктури.

👉 Також стало відомо, що за минулу добу на фронті відбулося 241 бойове зіткнення, найактивніші бойові дії тривали на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 47 штурмів.