Сина кронпринцеси Норвегії засудили у справі про насильство

У Норвегії винесли вирок Маріусу Боргу Хейбі – сину кронпринцеси Метте-Маріт від попередніх стосунків. Після тривалого розгляду суд визнав його винним за двома пунктами обвинувачення у справі про сексуальне насильство та засудив до чотирьох років ув’язнення, повідомляє авторитетне міжнародне агентство ВВС.

Маріус не входить до лінії спадкування норвезького престолу, оскільки народився до офіційного шлюбу Метте-Маріт із кронпринцом Норвегії. Під час судового процесу він брав участь у засіданнях дистанційно, перебуваючи під домашнім арештом.

Масштаб обвинувачення та позиції сторін у суді

Загалом у справі Хейбі фігурували понад 40 епізодів обвинувачення. Під час розслідування правоохоронці висунули йому велику кількість звинувачень, які розглядав суд в Осло.

Серед основних кримінальних епізодів фігурували такі порушення:

тяжке сексуальне насильство щодо жінки;

систематичне домашнє насильство проти колишніх партнерок;

грубе порушення чинних правил дорожнього руху;

керування транспортним засобом без водійського посвідчення;

незаконне перевезення наркотичних речовин територією країни;

навмисне порушення офіційної заборони на наближення до потерпілої.

Судові дебати виявилися запеклими через суттєву різницю у вимогах сторін. Прокуратура наполягала на більш суворому покаранні та вимагала для обвинуваченого сім років і сім місяців позбавлення волі. Натомість сторона захисту просила обмежитися лише 18 місяцями ув’язнення.

Після одного із затримань Хейбі публічно заявляв, що має кілька психічних розладів. Втім, суд не визнав це законною підставою для повного звільнення від кримінальної відповідальності.

Хронологія злочинів та попередні затримання Хейбі

Восени 2024 року його вперше затримали в Осло за підозрою у скоєнні сексуального насильства щодо жінки. Вона, за версією слідства, під час інциденту перебувала у безпорадному непритомному стані.

Це не перший конфлікт Маріуса Борга Хейбі із законом. Раніше він уже неодноразово потрапляв у поле зору поліції після інциденту з колишньою дівчиною, яка отримала травми внаслідок побиття. За офіційними даними слідства, тоді чоловік перебував під безпосереднім впливом алкоголю та важких наркотичних речовин.

Кримінальна хроніка аналогічних злочинів в Україні

Проблема насильства залишається гострою і в інших країнах світу. Правоохоронні органи України також активно розслідують схожі випадки наруги над особами.

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