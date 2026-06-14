Підтримка Захисників та членів їхніх родин від Сіверськодонецької громади

Сіверськодонецькою МВА виплачено ще майже 650 000 гривень військовослужбовцям громади та членам їх родин. Про це повідомили в управлінні соціального захисту населення міської адміністрації.

Місцева влада продовжує системно виконувати фінансові зобов’язання перед своїми земляками, які перебувають у лавах Сил оборони України або постраждали внаслідок бойових дій. Загалом поточні виплати отримали 48 осіб на загальну суму 647 000 грн.

📊 Розподіл фінансової допомоги

Виділені бюджетні кошти були розподілені між кількома категоріями військовослужбовців та членами їхніх сімей відповідно до поданих раніше заяв.

Цільова фінансова допомога надана таким адресатам:

чотирьом мобілізованим особам та громадянам, які добровільно пішли служити до Сил оборони України — їм виплачено 200 000 грн;

та громадянам, які добровільно пішли служити до Сил оборони України — їм виплачено 200 000 грн; шістьом військовослужбовцям для фінансової підтримки у період перебування в офіційній відпустці — вони одержали 120 000 грн;

для фінансової підтримки у період перебування в офіційній відпустці — вони одержали 120 000 грн; 11 Захисникам і Захисницям , які є офіційними учасниками бойових дій (УБД) — їм разом надано 220 000 грн;

, які є офіційними учасниками бойових дій (УБД) — їм разом надано 220 000 грн; двом оборонцям , які зазнали поранень під час виконання завдань і продовжують службу — виплачено 40 000 грн;

, які зазнали поранень під час виконання завдань і продовжують службу — виплачено 40 000 грн; родині загиблого Захисника України для першочергової підтримки — виділено 20 000 грн;

України для першочергової підтримки — виділено 20 000 грн; родині військовослужбовця, який наразі вважається зниклим безвісти за особливих обставин — надано 20 000 грн.

Окрему увагу міська військова адміністрація приділяє довготривалій підтримці неповнолітніх. Щомісячну матеріальну допомогу на загальну суму 27 000 грн було додатково спрямовано 23 дітям загиблих оборонців України.

Контакти гарячої лінії для оформлення довідок

Приймання документів та надання роз’яснень щодо чинних соціальних програм Сіверськодонецької громади для військових триває. Мешканці міста та ВПО можуть отримати всі необхідні консультації у спеціалістів.

☎️ Для оформлення виплат та уточнення списку документів діють такі довідки за телефонами:

097 847 14 13;

050 860 43 18.

👉 Також нагадаємо, що Сіверськодонецька МВА виплатила ще майже 800 000 гривень військовослужбовцям своєї релокованої громади, які виконують завдання у різних операційних зонах.