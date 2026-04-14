У Гані відкрили перший український продовольчий хаб в Африці

Україна відкрила перший аграрний хаб на заході Африки — у Республіці Гана — в межах ініціативи Food from Ukraine. Про запуск нового проєкту повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, попри війну, Україна залишається гарантом глобальної продовольчої безпеки. У межах ініціативи шостого президента України В.О. Зеленського Food from Ukraine в країні запрацював Центр переробки та розподілу продовольства.

🔹 Новий формат співпраці

За словами прем’єр-міністерки, аграрний хаб у Гані створений українським агробізнесом у партнерстві з урядом країни. Його запуск став результатом домовленостей, досягнутих під час міжнародної конференції Food from Ukraine у листопаді 2025 року.

📢 «Це новий формат нашої присутності у світі, коли гуманітарна підтримка поєднується з розвитком партнерства і місцевої економіки. Українську продукцію поєднуватимуть із місцевою, формуватимуть продовольчі набори та забезпечуватимуть їх розподіл. Наступний етап – розвиток переробки, пакування та порціонування безпосередньо в Гані», – пояснила вона.

🔹 Що вже реалізовано

До перших продуктових наборів увійшли:

– рис місцевого виробництва;

– макаронні вироби, виготовлені в Гані з українського борошна.

Під час відкриття центру було передано 4000 наборів найбільш вразливим категоріям населення, зокрема вдовам. Наступним етапом стане розвиток локальної переробки, пакування та порціонування продукції безпосередньо в Гані.

☝️ Подальші плани

Україна розглядає Гану як стратегічного партнера для розвитку гуманітарних програм і торгівлі на західному узбережжі Африки.

Раніше В.О. Зеленський провів переговори з президентом Гани Джоном Драмані Магамою. Сторони обговорили не лише аграрну співпрацю, а й можливості розвитку виробництва дронів. Також ішлося про створення продовольчого логістичного хабу, який має посилити присутність України в регіоні.