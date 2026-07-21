Україна та рф узгоджують списки на новий етап обміну полоненими

Найближчим часом між Україною та росією має відбутися черговий етап взаємного звільнення військовополонених та утримуваних осіб. Про це заявила російська омбудсменка Яна Лантратова в інтерв’ю пропагандистському виданню ТАСС. Наразі уповноважені представники обох країн перебувають у процесі детального узгодження відповідних списків.

Особливості переговорного процесу

За словами Лантратової, переговорні групи окремо обговорюють категорії громадян. Зокрема, паралельно формуються списки як для військовослужбовців, так і для цивільних осіб.

Точну дату проведення процедури російська сторона поки не оголошує. Уповноважена пояснила це високою чутливістю питання та необхідністю збереження тиші.

Динаміка повернення українців з неволі

Процес репатріації та визволення наших громадян триває безперервно. Передувала цьому чергова масштабна гуманітарна акція, яка відбулася наприкінці минулого місяця.

Статистика звільнення українських бранців:

76-й обмін: відбувся 26 червня 2026 року, коли додому повернулися 160 українців — усі вони є військовими, які перебували в російському полоні з 2022 року;

відбувся 26 червня 2026 року, коли додому повернулися — усі вони є військовими, які перебували в російському полоні з 2022 року; від початку поточного року з ворожої неволі вдалося визволити вже 1596 українців ;

; від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону загалом понад 9500 своїх громадян.

Український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує цілодобову роботу задля повернення кожного захисника та цивільного заручника.