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Україна та рф узгоджують списки на новий етап обміну полоненими

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна та рф узгоджують списки на новий етап обміну полоненими
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Найближчим часом між Україною та росією має відбутися черговий етап взаємного звільнення військовополонених та утримуваних осіб. Про це заявила російська омбудсменка Яна Лантратова в інтерв’ю пропагандистському виданню ТАСС. Наразі уповноважені представники обох країн перебувають у процесі детального узгодження відповідних списків.

Особливості переговорного процесу

За словами Лантратової, переговорні групи окремо обговорюють категорії громадян. Зокрема, паралельно формуються списки як для військовослужбовців, так і для цивільних осіб.

Точну дату проведення процедури російська сторона поки не оголошує. Уповноважена пояснила це високою чутливістю питання та необхідністю збереження тиші.

Динаміка повернення українців з неволі

Процес репатріації та визволення наших громадян триває безперервно. Передувала цьому чергова масштабна гуманітарна акція, яка відбулася наприкінці минулого місяця.

Статистика звільнення українських бранців:

  • 76-й обмін: відбувся 26 червня 2026 року, коли додому повернулися 160 українців — усі вони є військовими, які перебували в російському полоні з 2022 року;
  • від початку поточного року з ворожої неволі вдалося визволити вже 1596 українців;
  • від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону загалом понад 9500 своїх громадян.

Український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує цілодобову роботу задля повернення кожного захисника та цивільного заручника.

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