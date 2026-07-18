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У Черкасах затримали бізнесменів, які здавали нерухомість в Луганську спонсорам «ахмату»

Денис Молотов
Денис Молотов
У Черкасах затримали бізнесменів, які здавали нерухомість в Луганську спонсорам «ахмату»
Служба безпеки України

Служба безпеки України викрила масштабну схему фінансування окупаційних органів влади та військових підрозділів країни-агресора. У Черкасах затримали чотирьох місцевих мешканців. Вони організували незаконний бізнес на тимчасово захопленій території Луганської області.

Отримані прибутки зловмисники спрямовували на підтримку російської армії та фінансування окупаційної адміністрації рф. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Схема роботи: від перереєстрації до забезпечення «ахмату»

За даними слідства, до складу злочинної групи входило чотири особи. Серед фігурантів справи — двоє безпосередніх засновників комерційної фірми, а також двоє головних бухгалтерів підприємства.

Хронологія та деталі діяльності зловмисників:

  • Окупаційний реєстр: наприкінці 2022 року ділки офіційно перереєстрували свою фірму за російським законодавством. Компанія спеціалізувалася на будівництві та комерційних операціях з нерухомістю у Луганську.
  • Орендарі-спонсори: підприємство почало активно здавати в оренду великі нежитлові приміщення структурам, які забезпечують життєдіяльність окупаційного режиму.
  • Співпраця з росгвардією: головним клієнтом фігурантів стала російська організація із міста Ставрополь. Ця структура є офіційним спонсором та постачальником збройних формувань рф на східному фронті. Зокрема, вона забезпечує спецпідрозділ росгвардії «ахмат».

За даними оперативників, ставропольські орендарі регулярно постачають кадировцям вантажний та легковий автотранспорт, сучасні тепловізори, антидронові рушниці, армійський одяг, генератори та інше військове спорядження.

Власники компанії керували всіма процесами дистанційно, перебуваючи у безпечних Черкасах. Через бухгалтерів вони координували дії своїх представників у Луганську, отримували звіти про прибутки та контролювали відрахування податків до російського бюджету.

Обшуки СБУ та офіційне повідомлення про підозру

Правоохоронці провели серію санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів у Черкасах. У ході слідчих дій вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, дорогі автомобілі, великі суми готівки у різних валютах. Також знайшли фінансову документацію, яка повністю підтверджує ведення бізнесу в інтересах окупантів.

Служба безпеки України офіційно кваліфікувала дії затриманих як пособництво ворогу.

⚖️ «На підставі зібраних доказів усім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб)».

Масштабні заходи із викриття зловмисників проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Операція проходила спільно з колегами з Дніпропетровської області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України заочно документувала протиправну діяльність священнослужителя руської православної церкви. Клірик організував системне матеріально-технічне забезпечення російських окупаційних підрозділів та здійснював ідеологічну підтримку збройної агресії проти нашої держави.

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