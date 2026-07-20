Школярі з Чмирівської громади розпочали літнє оздоровлення на Закарпатті

Діти з прифронтових та релокованих громад Луганської області продовжують отримувати можливість відпочити у безпечних регіонах України. Юні мешканці Чмирівської громади офіційно розпочали свій літній відпочинок у дитячому таборі «Синевир», розташованому в мальовничій Закарпатській області.

Школярі вже успішно дісталися до місця призначення. Там на них чекає безпечне та насичене дозвілля в оточенні гірської природи.

Від спортивних квестів до вечірніх вогнищ

Організатори розробили програму табірної зміни так, щоб гармонійно поєднати активний відпочинок та творчий розвиток дітей.

Основні елементи таборової програми:

Спортивні ігри та естафети на свіжому гірському повітрі;

Пригодницькі квести та командні змагання;

Пізнавальні розвивальні заняття та творчі майстер-класи;

Вечірні розважальні заходи, пісні біля вогнища, дискотеки та тематичні вечори.

Такий формат сприяє швидкій адаптації дітей. Вона допомагає їм легко знайомитися з однолітками, розширювати коло спілкування та зміцнювати дружбу.

Відновлення сил перед новим навчальним роком

Організація якісного та безпечного відпочинку юного покоління є одним із ключових пріоритетів у діяльності Чмирівської громади.

Подібні поїздки дозволяють школярам не лише цікаво провести літні канікули. Вони забезпечують важливе емоційне та фізичне відновлення після пережитих стресів, розширюють світогляд та допомагають набратися сил перед початком нового навчального року.

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👉 Також нагадаємо, що група з 35 дітей зі Сватівської громади вирушила на літнє оздоровлення до Івано-Франківської області.