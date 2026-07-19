Канікули в Карпатах: оздоровлення 35 дітей зі Сватівської громади

Юні мешканці Луганщини отримали можливість відпочити від щоденних воєнних тривог та відновити сили у безпечному регіоні України. Група з 35 дітей зі Сватівської громади вирушила на літнє оздоровлення до Івано-Франківської області. Прийом юних гостей забезпечує туристично-оздоровчий комплекс «Едельвейс», розташований у гірському селі Микуличин.

Насичена програма та психологічне розвантаження

Для дітей підготували цікаву та різноманітну таборову зміну. Організатори прагнуть створити умови для всебічного відпочинку підлітків та малечі.

Програма перебування у таборі включає:

Пізнавальні екскурсії мальовничими куточками Карпат;

Творчі майстер-класи та розвиваючі заняття;

Активні спортивні змагання на свіжому повітрі;

Регулярні прогулянки та дозвілля в горах.

Такий активний формат допомагає дітям суттєво покращити фізичне здоровʼя. Крім того, гірська атмосфера дозволяє ефективно зняти емоційну напругу. У таборі діти відволікаються від повсякденних стресів, знаходять нових друзів та отримують позитивні літні емоції.

Стабільне партнерство заради майбутнього

Ця поїздка стала можливою завдяки системній роботі місцевих органів влади. Сватівська міська військова адміністрація (МВА) підтримує регулярну та тривалу співпрацю з керівництвом комплексу «Едельвейс».

Партнерство дозволяє стабільно координувати логістику та забезпечувати юних жителів громади якісним відпочинком. Завдяки цій ініціативі діти з прифронтових територій мають змогу провести канікули у спокійному середовищі.

👉 Також нагадаємо, що Рубіжанська міська військова адміністрація (МВА) продовжує системну підтримку родин у межах місцевої програми «Діти – серце громади» на 2026 рік. Протягом 7, 8 та 9 липня спеціальна комісія схвалила чергові виплати, спрямовані на фізичне та психологічне відновлення юних мешканців.