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76-й обмін полоненими: додому повернулися 160 українських Захисників

Денис Молотов
Денис Молотов
76-й обмін полоненими: додому повернулися 160 українських Захисників 016
Фото: Офіс президента України / ОПУ / Обмін військовополоненими / © Press Service Of The President Of Ukraine / YPV.2026

Україна та росія провели 76-й обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися 160 громадян України. Усі визволені — це військові, які перебували в неволі з 2022 року. Про успішне завершення операції повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) у п’ятницю, 26 червня.

Серед повернутих додому — представники різних структур Сил оборони України: Збройних сил України (Сухопутні війська, Сили підтримки, ДШВ, ТрО, Повітряні сили, Медичні сили, ВМС), Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України.

Воїни захищали державний суверенітет на Донецькому, Луганському, Харківському, Чернігівському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках.

Деталі обміну та стан звільнених

Особливе значення має той факт, що серед звільнених сьогодні — 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів та сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів.

Віковий діапазон визволених Захисників охоплює як молодих бійців, так і воїнів старшого віку: наймолодшому виповнилося 26 років, а найстаршому — 66.

76-й обмін полоненими: додому повернулися 160 українських Захисників 010
Фото: 76-й обмін полоненими / КШППВ / 26.06.2026

📢 «Усі визволені пройдуть медичний огляд, отримають необхідне лікування, грошові виплати, документи, відправляться на реабілітацію для повернення до суспільства після тривалої ізоляції у російському полоні», — зазначили у Координаційному штабі.

Подяка партнерам та статистика

КШППВ висловив щиру вдячність Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам за важливе посередництво та сприяння в організації цього обміну. Також було висловлено окрему подяку всім дотичним державним структурам та організаціям, які забезпечили реалізацію цієї операції.

За загальними даними, за весь період своєї діяльності Координаційний штаб повернув з неволі вже 9606 військових та цивільних осіб.

Нагадаємо, що попередній, 75-й обмін військовополоненими відбувся 5 червня. Тоді до України повернулися 186 громадян, серед яких було 185 військових та один цивільний. Україна продовжує докладати всіх можливих зусиль для повернення кожного захисника та захисниці додому.

Також у п’ятницю, 15 травня, відбувся черговий етап визволення українських воїнів із російського полону. На Батьківщину повернулися 205 військовослужбовців.

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