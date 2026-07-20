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Луганщина виділила ще майже 83 мільйони гривень на безпілотники та РЕБ для військових

Денис Молотов
Денис Молотов
Луганщина виділила ще майже 83 мільйони гривень на безпілотники та РЕБ для військових
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Рада оборони Луганської області ухвалила нове стратегічне рішення для підтримки українських Захисників. Підрозділам Сил оборони України спрямовано додаткове масштабне фінансування. Воїни щодня виконують надскладні бойові завдання на східному напрямку фронту. Загальна сума виділеної допомоги з бюджету становить майже 83 мільйони гривень.

💶  На що витратять виділені кошти

Фінансування має чітке цільове призначення. За ці кошти українські захисники придбають високотехнологічне обладнання.

Перелік запланованих закупівель:

  • Сучасні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  • Розвідувальні безпілотні літальні апарати (БпЛА);
  • Ударні FPV-дрони для ураження техніки противника.

Сьогодні саме це обладнання допомагає максимально ефективно знищувати ворога. Крім того, використання систем РЕБ та безпілотників дозволяє зберігати життя українських воїнів безпосередньо на лінії зіткнення.

Офіційна позиція обласної влади

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко прокоментував виділення коштів.

📢 «Послідовно підтримуємо наших військових і робимо все можливе для зміцнення оборони на луганському напрямку», – зазначив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, голова Ради оборони.

Обласна влада запевняє, що фінансування нагальних потреб військових підрозділів залишатиметься абсолютним пріоритетом.

👉 Також нагадаємо, що начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко здійснив робочу поїздку до прифронтових районів Харківщини та Донеччини. Очільник регіону особисто відвідав розташування військових формувань, які тримають оборону на Східному напрямку.

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