У Краматорську дрон рф влучив у цивільне авто

У середу вранці, 15 липня 2026 року, російські війська здійснили черговий злочин проти цивільного населення Донецької області. У Краматорську ворожий FPV-дрон прицільно атакував цивільний автомобіль, що перебував у місті. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

Внаслідок влучання безпілотника постраждали п’ятеро цивільних осіб віком від 42 до 60 років. Крім транспортного засобу, ударною хвилею та уламками було пошкоджено ще один автомобіль та місцеву крамницю.

Голова ОВА охарактеризував цей напад як свідомий терористичний акт:

📢 «Сьогодні вранці росіяни прицільно запустили FPV-дрон у цивільну автівку. Поранень зазнали п’ятеро людей віком від 42 до 60 років, пошкоджено 2 автомобілі та крамницю».

Вадим Філашкін наголосив на злочинній суті російських методів війни:

📢 «Так воюють росіяни – підло, свідомо й винятково проти тих, хто не може дати їй відсіч. За кожен такий удар буде відповідальність».

Оперативна ситуація в регіоні

Ситуація на Донеччині залишається вкрай напруженою. За минулу добу російські окупаційні війська 24 рази обстріляли населені пункти Краматорського району. Статистика доби свідчить про високу інтенсивність бойових дій:

Жертви: одна цивільна людина загинула, ще семеро дістали поранення.

одна цивільна людина загинула, ще семеро дістали поранення. Евакуація: з небезпечних зон на лінії фронту рятувальники евакуювали 475 мешканців, серед них — 37 дітей.

Місцева влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та, за можливості, евакуюватися до більш безпечних регіонів України, оскільки ворог продовжує безжально обстрілювати цивільну інфраструктуру.

👉 Також нагадаємо, що загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 203 бойові зіткнення. Ворог запустив 6,4 тис. дронів і скинув 168 керованих авіабомб.