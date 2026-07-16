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Запоріжжя: через ворожий авіаудар загинули три людини, поранено дитину

Денис Молотов
Денис Молотов
Запоріжжя: через ворожий авіаудар загинули три людини, поранено дитину
Фото: наслідки російської атаки на Запоріжжя / ДСНС України / 16.07.2026

У четвер, 16 липня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Ворог завдав ударів по житлових кварталах обласного центру. Внаслідок ворожого обстрілу загинули мирні мешканці, є значні руйнування у приватному секторі. На місцях влучань негайно розпочали роботу рятувальні та комунальні служби міста.

Офіційні дані про жертви та постраждалих

Про наслідки чергового терористичного акту рф оперативно повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

📢 «Вдень, 16 липня, війська рф здійснили авіаудари по обласному центру. Попередньо, три людини загинуло, ще двоє, з них одна дитина, поранені. Їм надається уся необхідна допомога. Кількість постраждалих уточнюється», – написав він.

Окрім медиків, на місці ворожої атаки активно працюють психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Фахівці вже надали невідкладну психологічну допомогу 16 постраждалим громадянам, серед яких було четверо дітей.

Руйнування та ліквідація наслідків

Ворожі снаряди поцілили у цивільну інфраструктуру міста. За інформацією рятувальних служб:

  • Руйнування житла: На одній із локацій зафіксовано пряме влучання у приватний сектор. Повністю пошкоджено двоповерховий житловий будинок.
  • Супутні пошкодження: Потужною вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило дахи у сусідніх житлових будинках.
  • Займання: На інших локаціях у місті через уламки та вибухи виникли пожежі на відкритих територіях. Вогнеборці оперативно ліквідовують загоряння.

Нагадаємо, російська армія продовжує щоденний терор українських міст. Раніше ворожа атака на Одесу також призвела до трагічних наслідків. Там внаслідок обстрілу загинула одна людина, а ще троє громадян отримали поранення різного ступеня важкості. Також було суттєво пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

👉 Також стало відомо, що Служба безпеки України спільно з фахівцями ДСНС задокументувала два нові факти використання російськими окупаційними військами боєприпасів з елементами зі збідненого урану.

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